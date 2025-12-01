Δαρείος: «Εμείς το κάναμε εύκολο, μπράβο στους παίκτες μου»

Ικανοποιημένος εμφανίστηκε μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της Ολυμπιάδας, Ακης Δαρείος ο οποίος δήλωσε: «Πήραμε μία ακόμη νίκη σε ένα σημαντικό ματς, όπου δείξαμε χαρακτήρα και αξίζουν μπράβο στους παίκτες. Ηταν μία νίκη που τη θέλαμε για να έχουμε συνέπεια στα αποτελέσματά μας. Μπορεί το σκορ να δείχνει ότι επικρατήσαμε εύκολα, όμως δεν ήταν έτσι.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια και πάμε να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι για να συνεχίσουμε την προσπάθεια».

