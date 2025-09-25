Δαρείος: “Το φετινό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής θα είναι ανταγωνιστικό”

Το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής βόλεϊ των ανδρών ξεκινά στις 18 Οκτωβρίου για την Ολυμπιάδα, η οποία θα υποδεχτεί τη Γλυφάδα στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Ο προπονητής των «πορτοκαλί», Άκης Δαρείος, μιλώντας χθες στην σελίδα της ομάδας, ανέφερε: «Θεωρώ ότι φέτος το πρωτάθλημα θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε με το δεξί, ειδικά στην πρεμιέρα που είναι στην έδρα μας, αλλά και στις πρώτες αγωνιστικές, ώστε να χτίσουμε την ψυχολογία μας για τη συνέχεια».

Η Ολυμπιάδα θα δώσει σήμερα το βράδυ (21.00) φιλικό με τον ΑΟ Αιγιαλέων, στην Πάτρα.

