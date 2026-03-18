Δασικοί χάρτες: Χιλιάδες ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να χάσουν γη – Τι ισχύει με τις αγωγές του Δημοσίου

Σε αναστάτωση βρίσκονται χιλιάδες ιδιοκτήτες γης σε όλη τη χώρα, καθώς γεωτεμάχια που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικά στους δασικούς χάρτες και περνούν έτσι στο Κτηματολόγιο αντιμετωπίζονται στην πράξη ως εκτάσεις του Δημοσίου, εφόσον δεν υπάρχουν επαρκείς τίτλοι που να αποδεικνύουν ιδιωτική κυριότητα. Το πρόβλημα εμφανίζεται συχνά σε περιπτώσεις όπου η ιδιοκτησία στηρίζεται σε χρησικτησία ή όταν οι εκτάσεις είναι ακαλλιέργητες και η Δασική Υπηρεσία τις θεωρεί δασικές.

Όσοι διαθέτουν νόμιμα στοιχεία έχουν δικαίωμα να ασκήσουν αντιρρήσεις και να διεκδικήσουν την έκτασή τους. Ωστόσο, σε πολλές περιοχές της χώρας υπάρχουν υποθέσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια, με αντιρρήσεις που έχουν κατατεθεί ακόμη και από το 2017 και δεν έχουν ακόμη εξεταστεί.

Στα Χανιά το πρόβλημα εμφανίζεται ιδιαίτερα οξυμένο. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, πάνω από 25.000 αντιρρήσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ εκτιμάται ότι περισσότερο από το 70% του νομού κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως δασικό. Τοπικοί φορείς έχουν ήδη κινητοποιηθεί, προειδοποιώντας ότι η εξέταση των υποθέσεων προχωρά με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς.

Το θέμα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε μηχανικούς, δικηγόρους και ιδιοκτήτες, καθώς οι χαρακτηρισμοί αυτοί επηρεάζουν άμεσα το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης των ακινήτων. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο πιεστική σε περιοχές όπου οι τίτλοι είναι ασαφείς ή ελλιπείς και η διαδικασία επίλυσης τραβά σε μάκρος.

Σε ό,τι αφορά τις αγωγές του Δημοσίου, έχει ήδη ψηφιστεί νέα ρύθμιση που προβλέπει προσωρινή αναστολή της άσκησης νέων κτηματολογικών αγωγών, αλλά και της προόδου όσων έχουν ήδη κατατεθεί, έως την 31η Μαΐου 2026. Το «πάγωμα» αυτό αποφασίστηκε μέχρι να παρουσιαστεί νέα νομοθετική πρόταση που θα ορίζει με σαφέστερο τρόπο τα κριτήρια βάσει των οποίων το Δημόσιο θα μπορεί να διεκδικεί ακίνητα.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προκύπτει ότι μόνο το 2023 ασκήθηκαν 857 νέες κτηματολογικές αγωγές, 465 εφέσεις και 179 αναιρέσεις. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ελληνικό Δημόσιο χάνει σχεδόν τα τρία τέταρτα των υποθέσεων στις οποίες ασκεί έφεση, γεγονός που ενισχύει τη συζήτηση για αλλαγή της στρατηγικής διεκδικήσεων.

