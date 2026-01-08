Δαβουρλής: «Δεν θέλουμε να πιστεύουμε τέτοιες μαρτυρίες...»

Με μια ανακοίνωση που «λέει» πολλά, η διοίκηση του Δαβουρλή αναφέρθηκε στο 9-0 από την Παναχαϊκή και σε άλλα στοιχεία που αφορούν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αναλυτικά:

«Το τελικό 0-9 καταγράφηκε στα χαρτιά. Όμως, η δική μας “νίκη” δεν αποτυπώνεται σε κανέναν πίνακα σκορ.

Είδαμε στα μάτια των νεαρών αθλητών μας όχι φόβο, ούτε παραίτηση, αλλά πείσμα και αξιοπρέπεια. Παρά το βάρος του αποτελέσματος, τα παιδιά μας έπαιξαν με ψυχή, δεν κρύφτηκαν, δεν αντέδρασαν αντιαθλητικά. Τίμησαν τη φανέλα, τον εαυτό τους και τον αντίπαλο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Και αυτή η στάση βρήκε τον δρόμο της.

Ευχαριστούμε την ομάδα της Παναχαϊκής που μας αντιμετώπισε με τον απόλυτο σεβασμό: έπαιξε δυνατά, δίνοντας στους αθλητές μας το πιο σκληρό, αλλά και το πιο χρήσιμο μάθημα πρωταθλητισμού.

Ο σεβασμός δεν είναι η λύπηση,οταν αγωνίζεσαι με όλη σου τη δύναμη εναντίον κάποιου, του δείχνεις έμπρακτα ότι τον θεωρείς άξιο αντίπαλο και υπολογίσιμο μέγεθος. Η “λύπη” υπονοεί ανωτερότητα και υποτιμά την προσπάθεια του άλλου.

Το θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα των οργανωμένων φιλάθλων της Παναχαϊκής στην ομάδα μας στο τέλος του αγώνα, αναγνωρίζοντας το ήθος και τη μαχητικότητα των νεαρών μας παικτών ήταν για εμάς νίκη, ήταν η επιβεβαίωση ότι το ήθος και η αγάπη για το παιχνίδι περνούν πάνω από την αντιπαλότητα και τα αποτελέσματα.

Η νίκη για εμάς γράφετε στο οτι 4 παίχτες απο την ακαδημία μας αγωνιζόντουσαν στην ομάδα της Παναχαικής.

Η νικη για εμάς είναι οτι ο προπονητής της Παναχαικής κυριος Αντωνόπουλος μας έδωσε συγχαρητήρια στα αποδυτήρια μας στο τέλος του αγώνα γιατί παραταχθήκαμε στο γήπεδο με τον σχηματισμό που παίζουμε στο πρωτάθλημα και οχι για να καταστρέψουμε το παιχνίδι του αντιπάλου.

Η νίκη για εμάς είναι οτι αγωνιστήκαμε με μεσο ορο ηλικίας τα 17,4 έτη.

Η νίκη για εμάς είναι οτι γέμισε το γήπεδο του προαστείου με 300 περίπου άτομα για να δουν έναν αγώνα ομάδων διαφορετικής δυναμικής και κατηγορίας.

Τέλος έφτασαν στ’ αυτιά μας μαρτυρίες, τις οποίες θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι αναληθείς, που μιλούν για εντολές από διοικητικούς παράγοντες της Παναχαϊκής να επιδιώξουν ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο σκορ, ως αντίποινα για την μη διεξαγωγή του αγώνα στις 3 Δεκεμβριού.

Τέτοιες πρακτικές μάς αφήνουν αδιάφορους. τα γκολ δεν μπορούν να βλάψουν την ομάδα του Δαβουρλή. Μπορούν, όμως, να δείξουν το ανάστημα εκείνων που ενδεχομένως τις εμπνεύστηκαν».

