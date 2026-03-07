DBRS: Κρατά την Ελλάδα στη βαθμίδα BBB – Τι δείχνουν τα στοιχεία για οικονομία και χρέος

Στη βαθμίδα BBB με σταθερή τάση επιβεβαίωσε το ελληνικό αξιόχρεο ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS, σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαρτίου.

Η σταθερή προοπτική, σύμφωνα με τον οίκο, αντικατοπτρίζει την εκτίμηση ότι οι κίνδυνοι που επηρεάζουν την ελληνική οικονομία είναι προς το παρόν ισορροπημένοι.

Όπως επισημαίνει η DBRS, οι οικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις στη χώρα παρέμειναν ευνοϊκές κατά το προηγούμενο έτος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% το 2025, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα, την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και τη σημαντική άνοδο των τουριστικών αφίξεων.

Παράλληλα, θετική εικόνα παρουσιάζουν και τα δημοσιονομικά μεγέθη. Σύμφωνα με την DBRS, η βελτίωση δεν οφείλεται μόνο σε ευνοϊκούς οικονομικούς κύκλους, αλλά και σε μεταρρυθμίσεις που ενίσχυσαν τη φορολογική συμμόρφωση και αύξησαν τα δημόσια έσοδα.

Στο διάστημα μεταξύ του τέταρτου τριμήνου του 2024 και του τρίτου τριμήνου του 2025, το ισοζύγιο του γενικού κρατικού προϋπολογισμού κατέγραψε πλεόνασμα που αντιστοιχεί στο 2,6% του ΑΕΠ.

Τα ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με τους ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, συνέβαλαν επίσης στη μείωση του –παραμένει ωστόσο υψηλού– δημόσιου χρέους της χώρας.

Συγκεκριμένα, το ακαθάριστο δημόσιο χρέος υποχώρησε στο 149,7% του ΑΕΠ τον Σεπτέμβριο του 2025, έναντι 158,6% τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026 προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση του δείκτη δημόσιου χρέους στο 138,2% του ΑΕΠ έως το τέλος του έτους, εξέλιξη που βασίζεται στις εκτιμήσεις για συνεχιζόμενη αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ, διατήρηση σημαντικών πρωτογενών πλεονασμάτων και πρόωρες αποπληρωμές μέρους του χρέους.

Ωστόσο, η DBRS επισημαίνει ότι, παρά τη θετική πορεία της οικονομίας, οι προοπτικές εξακολουθούν να συνοδεύονται από σημαντικούς κινδύνους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι γεωπολιτικές εντάσεις και η αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση του παγκόσμιου κόστους ενέργειας.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η διατήρηση της πτωτικής πορείας του δημόσιου χρέους θα εξαρτηθεί από τη συνέχιση των πρωτογενών πλεονασμάτων και τη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να διατηρήσει τους ρυθμούς ανάπτυξης, ιδιαίτερα μετά τη σταδιακή λήξη των επιχορηγήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο οίκος σημειώνει ακόμη ότι η αξιολόγηση της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB υποστηρίζεται από τη βελτίωση της κατάστασης του τραπεζικού τομέα, το αξιόπιστο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής και τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη του ευρώ.

Ταυτόχρονα, υπενθυμίζει ότι οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις της χώρας εξακολουθούν να επηρεάζονται από παράγοντες όπως το υψηλό επίπεδο δημόσιου χρέους, η σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας και το μικρό μέγεθος της ελληνικής οικονομίας, που την καθιστά περισσότερο ευάλωτη σε εξωτερικές αναταράξεις.

Τέλος, η DBRS επισημαίνει ότι και οι εξωτερικές ανισορροπίες, όπως το διαχρονικό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, εξακολουθούν να επιβαρύνουν το πιστωτικό προφίλ της χώρας.

