ΔΕΔΔΗΕ: Στο μικροσκόπιο υποθέσεις ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπών σε μικρές παροχές

22 Ιαν. 2026 9:53
Σε επανέλεγχο όλων των υποθέσεων ρευματοκλοπής που διαπιστώθηκαν εντός του 2025 προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε η αναστολή της διακοπής ηλεκτροδότησης λόγω οφειλών από ρευματοκλοπή σε χαμηλές οικιακές παροχές. Τις σχετικές πληροφορίες επιβεβαιώνουν πηγές του Διαχειριστή.

Όπως διευκρινίζεται, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού καταγεγραμμένων περιπτώσεων και με στόχο την αποφυγή λαθών, έχει ήδη τεθεί σε ισχύ και η αναστολή αποστολής βεβαιώσεων για μικρές παροχές ιδιωτών, έως την ολοκλήρωση του επανελέγχου.

Αύξηση ελέγχων και νέα οργανωτική δομή

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 50.000 τεχνικές επιθεωρήσεις, αριθμός αυξημένος κατά 48% σε σύγκριση με το 2024. Παράλληλα, συστάθηκε ειδική ομάδα στελεχών, καθώς και εξειδικευμένο τμήμα στο τηλεφωνικό κέντρο του Διαχειριστή, με στόχο την επιτάχυνση της διαχείρισης των υποθέσεων και την προστασία των συνεπών καταναλωτών.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκαν περιπτώσεις στις οποίες επιβλήθηκαν καταλογισμοί για ρευματοκλοπή χωρίς να προκύπτει παράβαση. Για τον λόγο αυτό, ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε πλήρως κεντρικοποιημένη διαχείριση τόσο των υποθέσεων όσο και των ενστάσεων που υποβάλλουν οι καταναλωτές, διασφαλίζοντας την ιχνηλασιμότητα των αιτημάτων, την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και την παροχή ενιαίων, τεκμηριωμένων απαντήσεων από εξειδικευμένο προσωπικό.

Το οικονομικό αποτύπωμα των ρευματοκλοπών

Το συνολικό κόστος από τις ρευματοκλοπές εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Το ποσό αυτό επιμερίζεται στους συνεπείς καταναλωτές, επιβαρύνοντας κατά μέσο όρο κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος κατά περίπου 60 ευρώ τον χρόνο.

Ο Διαχειριστής εκτιμά ότι, χάρη στους εντατικούς ελέγχους της διετίας 2024–2025, οι απώλειες μειώθηκαν κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ, ποσό που προκύπτει τόσο από τον περιορισμό των απωλειών όσο και από τα έσοδα των επιβληθέντων προστίμων.

Πώς εντοπίζονται οι περιπτώσεις ρευματοκλοπής

Ο εντοπισμός των παραβάσεων γίνεται με τη χρήση συστημάτων τηλεμέτρησης, ανάλυσης δεδομένων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, μηνιαίων καταμετρήσεων, καθώς και κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης του δικτύου.

Ενδεικτικά, οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι ρευματοκλοπής περιλαμβάνουν:

  • Παρέμβαση στον μετρητή με αποτέλεσμα την υποκαταγραφή κατανάλωσης

  • Απευθείας σύνδεση της εσωτερικής εγκατάστασης με το καλώδιο παροχής ή το δίκτυο, παρακάμπτοντας τον μετρητή

  • Παράνομη σύνδεση στους αγωγούς του εναέριου δικτύου

  • Αυθαίρετη επανασύνδεση παροχών που είχαν διακοπεί

