ΔΕΕΠ Αχαΐας: Με Κυρανάκη η επέτειος 51 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας

Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Αχαΐας της ΝΔ τιμά το προσεχές Σάββατο 4/10/2025, την 51η επέτειο ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας.

Η πολιτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στα γραφεία της ΔΕΕΠ με ομιλητή τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Η ΔΕΕΠ στο μήνυμά της αναφέρει μεταξύ άλλων: «Πριν από 51 χρόνια, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία. Το μεγάλο λαϊκό κόμμα που άλλαξε την πορεία της Ελλάδας, εγκαθιδρύοντας τη δημοκρατία και προσδένοντάς την στο άρμα της Ευρωπαϊκής Eνωσης, κόντρα στην αντιπολίτευση και τον λαϊκισμό της εποχής.

Με παρακαταθήκη τη σχέση εμπιστοσύνης 51 χρόνων με τους πολίτες και σταθερή πυξίδα το συμφέρον της πατρίδας, η Νέα Δημοκρατία με ηγέτη τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας, αντιμετωπίζοντας πολλαπλές προκλήσεις. Μαζί θα τις μετατρέψουμε σε ευκαιρίες δυναμικής ανάκαμψης με εθνική ομοψυχία, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σκληρή δουλειά.

Πενήντα ένα χρόνια μετά, το μήνυμα της ιδρυτικής μας Διακήρυξης και τα λόγια του Κωνσταντίνου Καραμανλή αντηχούν και μας καθοδηγούν».

