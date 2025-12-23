ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Αναβαθμίζεται ενεργειακά το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»

Με την υπογραφή της σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας», ξεκινά η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου που θα συμβάλει στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση του κόστους λειτουργίας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 4.466.299,21 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η παρέμβαση περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, με στόχο τον περιορισμό της άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας και τη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας και ενεργειακής απόδοσης του Νοσοκομείου.

Με την ολοκλήρωσή του, εκτιμώμενη σε περίπου 17 μήνες, το Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας θα ενισχυθεί ουσιαστικά, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες, μεγαλύτερη ασφάλεια και υψηλότερη ποιότητα φροντίδας στους ασθενείς και την τοπική κοινωνία.

Η ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας χαιρετίζει την έναρξη του έργου, υπογραμμίζοντας ότι η αναβάθμιση αυτή λειτουργεί με άμεσο όφελος για τους ασθενείς, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής όλων.

Η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποδεικνύουν έμπρακτα τη δέσμεσή τους για σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας που υπηρετούν ουσιαστικά τους πολίτες.

