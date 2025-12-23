ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Αναβαθμίζεται ενεργειακά το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»

Η ανακοίνωση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείο Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας».

ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Αναβαθμίζεται ενεργειακά το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
23 Δεκ. 2025 9:39
Pelop News

Με την υπογραφή της σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας», ξεκινά η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου που θα συμβάλει στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση του κόστους λειτουργίας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 4.466.299,21 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η παρέμβαση περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, με στόχο τον περιορισμό της άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας και τη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας και ενεργειακής απόδοσης του Νοσοκομείου.

Με την ολοκλήρωσή του, εκτιμώμενη σε περίπου 17 μήνες, το Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας θα ενισχυθεί ουσιαστικά, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες, μεγαλύτερη ασφάλεια και υψηλότερη ποιότητα φροντίδας στους ασθενείς και την τοπική κοινωνία.

Η ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας χαιρετίζει την έναρξη του έργου, υπογραμμίζοντας ότι η αναβάθμιση αυτή λειτουργεί με άμεσο όφελος για τους ασθενείς, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής όλων.

Η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποδεικνύουν έμπρακτα τη δέσμεσή τους για σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας που υπηρετούν ουσιαστικά τους πολίτες.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:41 Χειροπέδες στην Πάτρα για ηρωίνη και δεκάδες φαρμακευτικά δισκία
10:40 Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία: Ξεκίνησε η αποστολή SMS, ποιοι θα λάβουν
10:38 Κίνα: Απέτυχε η δεύτερη απόπειρα να ολοκληρωθεί η δοκιμή ενός πυραύλου
10:37 Εξιχνιάστηκε κλοπή με λεία 2.000 ευρώ στο Αγρίνιο
10:31 Συνελήφθη διακινητής ναρκωτικών στην Πάτρα, τι βρέθηκε στην κατοχή του
10:29 Άνω Λιόσια: Τέσσερα παράνομα όπλα σε οικία
10:26 Διακινούσε ναρκωτικά από Ζάκυνθο στην Ηλεία, πιάστηκε στην Κυλλήνη
10:26 Υπόμνημα καταθέτει η Αχαϊκή
10:19 Το «αντίο» του ΝΟΠ στον Λευτέρη Κακουλίδη
10:18 Φωτιά σε Ι.Χ. στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης
10:11 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:08 Οι πέντε σημαντικές αλλαγές για εργαζόμενους το 2026
10:08 Λονδίνο: Νάρκωνε και βίαζε επί χρόνια την σύζυγό του, έξι συλλήψεις ΦΩΤΟ
10:00 ΕΣΗΕΠΗΝ: Γιόρτασαν οι δημοσιογράφοι της Ρόδου
9:58 Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ για «ανοικτούς» δρόμους από τους αγρότες και το «κλείσιμο» από την Τροχαία
9:55 Προσφορά τροφίμων από την Λέσχη 4χ4 Πάτρας
9:49 Γυμναστική για Μακρόν μαζί με Γάλλους στρατιώτες ΒΙΝΤΕΟ
9:49 «Ελ. Βενιζέλος»: Ρεκόρ όλων των εποχών για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών: 34 εκατ. επιβάτες το 2025
9:40 Χριστούγεννα 2025: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική
9:39 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Αναβαθμίζεται ενεργειακά το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ