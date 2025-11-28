ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Διαβουλεύσεις για το νέο ΔΣ – Πρώτη δημόσια εμφάνιση στη γιορτή του Αγίου Ανδρέα

Η εορτή του Αγίου Ανδρέα θα αποτελέσει την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση της νέας διοίκησης της ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας. Ο νέος πρόεδρος Μάκης Κατσιγιάννης έχει ήδη επικοινωνήσει με τα μέλη του καινούργιου ΔΣ, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συγκροτηθεί σε σώμα πιθανότατα τη Δευτέρα.

Την ίδια ώρα, ο απερχόμενος πρόεδρος Αντώνης Κουνάβης προχώρησε στην εξής ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Φίλες και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συμμετοχή σας στις εσωκομματικές εκλογές της ΔΕΕΠ Αχαΐας, τιμώντας το πρόσωπο μου στη φυσική κάλπη της βάσης της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 75%. Φίλες και φίλοι, για τα όσα τραγελαφικά συνέβησαν με την ηλεκτρονική ψηφοφορία είμαι σίγουρος πως δεν ευθύνεται η ΝΔ, όπως είμαι σίγουρος ότι η παράταξη θα λάβει εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να μην ξανασυμβούν. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον πρώην γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Παύλο Μαρινάκη, τον γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής Κώστα Σκρέκα, αλλά κυρίως τον γραμματέα Οργανωτικού και διευθυντή του προέδρου, Στέλιο Κονταδάκη για την άριστη συνεργασία που είχαμε αυτά τα χρόνια με αποτέλεσμα η ΝΔ να είναι μετά από 50 χρόνια πρώτη πολιτική δύναμη στην Αχαΐα. Θέλω να ευχαριστήσω, επίσης, τους βουλευτές, πολιτευτές, εθελοντές κι όλους τους συνεργάτες μου σε αυτό το όμορφο ταξίδι και τις επιτυχίες που είχαμε. Κλείνοντας, δηλώνω πως παραμένω πιστός στρατιώτης της παράταξης δίπλα στον ηγέτη μας Κυριάκο Μητσοτάκη για μια ισχυρή ΝΔ στην Αχαΐα. Εύχομαι καλή επιτυχία στη νέα ΔΕΕΠ και να προσπαθήσει να ανεβάσει ένα σκαλοπάτι τη ΝΔ από εκεί που την αφήνω εγώ».

ΤΑ ΝΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Στο μεταξύ έγιναν γνωστοί οι σταυροί στους τρεις τομείς του Δήμου Πατρέων. Αναλυτικά τα νέα συμβούλια:

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Πρόεδρος ο Κώστας Κοντογιάννης με 429 σταυρούς και μέλη οι Γιάννης Μανέτας 426, Αγγελική Οικονομοπούλου 298, Χρήστος Νικολόπουλος 232, Γιάννης Τσόλκας 152, Φίλιππος Γκαβός 143, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος 128, Νίκη Καρασκούτη 127, Χαράλαμπος Ζαφειρόπουλος 112, Ευγενία Ασημακοπούλου 102, Νικολέτα Τσακουμη 94, Ευγενία Σαραμπελα 81, Χρήστος Τσούνας 81.

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Πρόεδρος ο Αργύρης Βαγενάς με 856 σταυρούς και μέλη οι Σοφία Λεβεντέλη 643, Ηλίας Φρούντας 332, Αγγελική Μηλιτσοπούλου 298, Γιώργος Καγγελάρης 282, Ελευθερία-Μαρία Βρυζάκη 270, Νίκος Κορδας 252, Παναγιώτης Πτερνέας 202, Μαρία Αβραμοπούλου 123, Ανδρέας Γιαννακόπουλος 91, Νίκος Γιατράς 85, Ανδρέας Μακρυγιάννης 83, Καλλιόπη Γιαννιού-Διαμαντοπούλου 75.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Πρόεδρος η Κατερίνα Πολυχρονοπούλου με 1.221 σταυρούς και μέλη οι Ηλίας Χατζής 848, Χρήστος Χίτος 675, Βασίλης Στριφτούλιας 658, Σπύρος Φωκάς 560, Γιάννης Σταυρογιαννόπουλος 478, Ιπποκράτης Παπαδάτος 429, Σπύρος Γραμματίκας 404, Παντελής Κοκμοτός 373, Χριστίνα Μηλια 323, Ουρανία Κόλλια 313, Βικτωρία Παπαπαύλου 301, Σωτήρης Κλήρης 257, Νίκος Χάλας 244, Θεοδώρα Παπαμιχαλοπούλου (Ρογδάκη) 225, Μαρία Παπαθεοδώρου 152, Παναγιώτα Γιώτη 108.

