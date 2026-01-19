ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Συλλυπητήρια στην Κ. Πολυχρονοπούλου για τον θάνατο του πατέρας της

Η Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Αχαΐας εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την απώλεια του πατέρα της Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. Κέντρου Πόλεως Πάτρας, κας Κατερίνας Πολυχρονοπούλου και στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση στο πένθος της, απευθύνοντας στην ίδια και στην οικογένειά της ειλικρινή συλλυπητήρια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



