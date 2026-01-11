Δευτέρα πρωί στον Αγιο Μηνά στη Λεύκα το στερνό αντίο στη 19χρονη Χριστίνα Κρητικού...

Τη Δευτέρα (12/1) το πρωί στην Πάτρα συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν την Χριστίνα Κρητικού, 19 ετών, που σκοτώθηκε με τον σύντροφό της σε τροχαίο στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Η κηδεία της κοπέλας θα γίνει στις 10 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Κοιμητηρίου Πατρών. Τραγικοί γονείς ο Δημήτρης και η Ακριβή Κρητικού και τα αδέλφια της Χριστίνας, Διονυσία, Γεώργιος, Αναστάσης, Ανδριάνα, Ελένη.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης (08/01) στην περιοχή των Εξαμιλίων στην Κορινθία, στην επαρχιακή οδό Κορίνθου-Αγγελοκάστρου, όταν αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και καρφώθηκε μέσα σε αυλή σπιτιού.

Ο οδηγός ήταν 17 ετών και η συνοδηγός 19 ετών ενώ τα δύο παιδιά ήταν ζευγάρι, γεγονός που επιβεβαιώνεται από αναρτήσεις φίλων και συγγενών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι τους αποχαιρετούν με μηνύματα οδύνης.

Όπως φαίνεται από βίντεο που καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα σε πρατήριο υγρών καυσίμων το αυτοκίνητο εξετράπη και καρφώθηκε πάνω σε σπίτι.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται το όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, χάνει τον έλεγχο, εισέρχεται σε πρατήριο καυσίμων, και αφού περνά δίπλα από την αντλία στη συνέχεια «προσγειώθηκε» στην αυλή γειτονικού σπιτιού, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, με τους διασώστες να απεγκλωβίζουν τα δύο άτομα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση από το πλήρως παραμορφωμένο όχημα.

Παρά την άμεση διακομιδή τους στο Νοσοκομείο Κορίνθου, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τους κρατήσουν στη ζωή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



