«Δευτέρα στο Ωδείο» με έργα Μποτεσίνι και Αμιράλης ΦΩΤΟ

Με έργα των Τζιοβάνι Μποτεσίνι και Όστβαλντ Αμιράλη συνεχίζονται τη Δευτέρα 23 Μαρτίου οι «Δευτέρες στο Ωδείο», η ενότητα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών που κρατά σταθερά ανοιχτό έναν ζωντανό δίαυλο με το κοινό της πόλης.

17 Μαρ. 2026 12:11
Pelop News

Με την παρουσίαση έργων  των Τζιοβάνι Μποτεσίνι  και  Όστβαλντ Αμιράλης, συνεχίζεται στις 8.00 το βράδυ της Δευτέρας 23 Μαρτίου η ενότητα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Δευτέρες στο Ωδείο».

Ο Βιλέν  Καραπετιάν στο κόντρα μπάσο και η Νίνα Μεταξά στο πιάνο, θα ερμηνεύσουν στην αίθουσα συναυλιών του Ωδείου (Αράτου 10), έργα των δύο συνθετών για σόλο κοντραμπάσο και πιάνο.

Ο Τζιοβάνι Μποτεσίνι  ήταν Ιταλός συνθέτης, μαέστρος και Βιρτουόζος του κοντραμπάσου. Ο Όστβαλντ Αμιράλης είναι συνθέτης, πιανίστας,  κοντραμπασίστας και έργα του έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα την Αμερική και την Γαλλία.

 Μουσικό ταξίδι με επίκεντρο την αγάπη

Οι φίλοι της μουσικής το βράδυ της Δευτέρας 16 Μαρτίου στο πλαίσιο της ενότητας «Δευτέρες στο ωδείο», απόλαυσαν μια ξεχωριστή μουσική απεικόνιση, η οποία είχε ως  κέντρο τον έρωτα.

Ο Ευγένιος Βούλγαρης (σύνθεση, τραγούδι, ούτι, γιαϊλί ταμπούρ), ο Ηλίας Μαντίκος (κανονάκι) και ο Γιάννης Μεσσαλάς  (γιαϊλί ταμπούρ), μέσα από μια ιδιαίτερη μουσική παράσταση, έφεραν το κοινό  σε επαφή με ένα μουσικό ταξίδι αυτογνωσίας που είχε στο επίκεντρο την αγάπη.

Αυτή η μουσική διαδρομή περιλάμβανε  ποιητικά αποσπάσματα των Γιώργου Σεφέρη, Ναπολέοντα  Λαπαθιώτη, Μανώλη Αλεξίου, Γιώργου Σαραντάρη και Νικηφόρου Βρετάκου, εκφρασμένα μέσω της φόρμας του αμανέ,  ενδιάμεσων ενωτικών μεταβάσεων  και αυτοσχεδιασμών (ταξίμια).

Η είσοδος στις εκδηλώσεις της ενότητας είναι δωρεάν.

ΕΠΟΜΕΝΕΣ   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Δευτέρα  20.04.26

TALKING IN JAZZ

Γ. ΤΣΩΛΗΣ (πιάνο), Χ. ΠΕΓΙΑΖΗΣ (κοντραμπάσο)        

 Δευτέρα 27.04.26

ΤΡΟΠΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ε. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:04 Θεσσαλία: Σε λειτουργία το myBusinessSupport για τον νέο κύκλο ενίσχυσης μετά τον Daniel
14:00 Πάτρα: Στο τραπέζι τα κόκκινα δάνεια και η «νέα αρχή» για οφειλέτες και αγορά – Διημερίδα του περιοδικού «Πατρινόραμα»
13:57 Καλαμαριά: Νέα προθεσμία για τον 23χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 20χρονου
13:54 Η λάβα έφτασε στη θάλασσα στο Ρεϊνιόν μετά από 19 χρόνια – Εντυπωσιακές εικόνες από το ηφαίστειο Πιτόν ντε λα Φουρνέζ
13:49 Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για στοχευμένα μέτρα αν κλιμακωθεί η κρίση
13:47 Η Φέρμελη στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού – Έκθεση «Ιδέες & Σύμβολα», Εκπαιδευτικά Εργαστήρια και Επιστημονική Διάλεξη.
13:42 Ομόφωνα ένοχος ο 22χρονος μητροκτόνος της Λάρισας – Ένοχος και ο ξάδερφός του
13:39 Θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή: Στη φυλακή ο 43χρονος αστυνομικός
13:36 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων: πώς να κάνετε σωστή επιλογή και να προστατεύσετε το όχημά σας
13:30 Η Lidl Ελλάς υποδέχεται την άνοιξη με έναν νέο μεγάλο διαγωνισμό
13:21 Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε καμία πολεμική επιχείρηση»
13:20 Ο «δρόμος» της ασφάλειας ξεκινά από το σχολείο – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας στην Αχαΐα
13:14 Νέα σεισμική δόνηση στα Ιωάννινα: 4,1 Ρίχτερ κοντά στην Αγία Κυριακή
13:09 USS Gerald R. Ford: Επιστρέφει στη Σούδα μετά τη φωτιά που έκαιγε για πάνω από 30 ώρες
13:07 Ευρωλίγκα: Ξεκίνησε η τρίτη φάση πώλησης εισιτήριων
13:06 Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη: «Υπάρχουν ενδείξεις οπαδικού υποβάθρου» ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Ανυπεράσπιστοι εκπαιδευτικοί σε αίθουσες-αρένες και στην Αχαΐα: «Εχουμε κλάψει συναδέλφους»
13:00 Τζαβέντ Ασλάμ: Ανακλήθηκε η διεθνής προστασία του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας
12:54 Αναβολή για την ΠΓΕ, ήττα για τον Ερυθρό Αστέρα στις γυναίκες
12:47 Η «Παρέλαση» ανοίγει διάλογο με την Ιστορία στο Θέατρο Λιθογραφείον της Πάτρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ