«Δευτέρες στο Ωδείο»: Από Desenclos και Eshpai έως Gillespie – Συνέχεια με Beethoven και Bartók

Έργα των Alfred Desenclos, Andrei Eshpai και Dizzy Gillespie «πλημμύρισαν» το βράδυ της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου την αίθουσα συναυλιών του Δημοτικό Ωδείο Πατρών, στο πλαίσιο της ενότητας «Δευτέρες στο Ωδείο».

Το κοινό παρακολούθησε μια συναυλία με έντονη εκφραστικότητα και ατμοσφαιρική φόρτιση, σε ερμηνεία του Βασίλη Καρπετιάν στο κοντραμπάσο και του Ανδρέα Ζαφειρόπουλου στο πιάνο. Η μουσική του Desenclos ξεδίπλωσε τον λυρισμό και τη λεπτή δραματουργία της, τα έργα του Eshpai ανέδειξαν το εύρος και το μεγαλείο ενός δημιουργού που συχνά χαρακτηρίζεται ως «καλλιτέχνης του λαού», ενώ η μουσική του Gillespie, σε διασκευή του Γιώργου Μεταξά, έφερε στη σκηνή τον παλμό και την ενέργεια της αμερικανικής τζαζ, μεταφρασμένη σε λόγο κλασικής συναυλίας.

Συνέχεια τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου

Η ενότητα «Δευτέρες στο Ωδείο» συνεχίζεται στις 8.00 το βράδυ της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, με συναυλία αφιερωμένη σε έργα των Ludwig van Beethoven, Camille Saint-Saëns, César Franck και Béla Bartók.

Επί σκηνής θα βρεθούν ο Β. Ιβάνοφ στο βιολί και η Νίνα Μεταξά στο πιάνο, σε ένα πρόγραμμα που υπόσχεται έντονες αντιθέσεις, δεξιοτεχνία και μουσικό βάθος, συνεχίζοντας δυναμικά τον κύκλο συναυλιών που έχει καθιερωθεί ως σταθερό σημείο αναφοράς για τη μουσική ζωή της πόλης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



