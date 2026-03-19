Δεύτερη φορά μαμά η Ελεάνα Παπαϊωάννου – Το βίντεο που ανέβασε στο Instagram

Μια οικογενειακή στιγμή γεμάτη χιούμορ και τρυφερότητα έγινε ο τρόπος για να μοιραστεί ένα πολύ χαρμόσυνο νέο.

19 Μαρ. 2026 18:30
Pelop News

Έγκυος στο δεύτερο παιδί της είναι η Ελεάνα Παπαϊωάννου, η οποία μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση μέσα από ένα χιουμοριστικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η 42χρονη τραγουδίστρια και ο Δημήτρης Βεργίνης ετοιμάζονται να γίνουν γονείς για δεύτερη φορά.

Στο βίντεο, πρωταγωνιστεί η κόρη τους, η οποία κρατά μια ζωγραφιά με το μήνυμα: «Οι γονείς μου, μετά από 8 χρόνια, θυμήθηκαν να μου κάνουν αδελφάκι. Γίνομαι μεγάλη αδελφή», δίνοντας έτσι έναν τρυφερό και παιχνιδιάρικο τόνο στην ανακοίνωση.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ελεάνα Παπαϊωάννου έγραψε: «Είναι κάποιες χαρές που έρχονται απλά… εκεί που δεν το περιμένεις…», αφήνοντας να φανεί η συγκίνησή της για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην προσωπική της ζωή.

Η τραγουδίστρια έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο Fame Story το 2002, ενώ παντρεύτηκε τον μπασκετμπολίστα Δημήτρη Βεργίνη στη Θεσσαλονίκη το 2017. Η κόρη τους γεννήθηκε το 2018 και τώρα η οικογένεια ετοιμάζεται να μεγαλώσει ξανά.

