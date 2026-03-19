Δεύτερη φορά μαμά η Ελεάνα Παπαϊωάννου – Το βίντεο που ανέβασε στο Instagram

Έγκυος στο δεύτερο παιδί της είναι η Ελεάνα Παπαϊωάννου, η οποία μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση μέσα από ένα χιουμοριστικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η 42χρονη τραγουδίστρια και ο Δημήτρης Βεργίνης ετοιμάζονται να γίνουν γονείς για δεύτερη φορά.

Στο βίντεο, πρωταγωνιστεί η κόρη τους, η οποία κρατά μια ζωγραφιά με το μήνυμα: «Οι γονείς μου, μετά από 8 χρόνια, θυμήθηκαν να μου κάνουν αδελφάκι. Γίνομαι μεγάλη αδελφή», δίνοντας έτσι έναν τρυφερό και παιχνιδιάρικο τόνο στην ανακοίνωση.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ελεάνα Παπαϊωάννου έγραψε: «Είναι κάποιες χαρές που έρχονται απλά… εκεί που δεν το περιμένεις…», αφήνοντας να φανεί η συγκίνησή της για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην προσωπική της ζωή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleana Papaioannou (@eleanapapaioannou.official)

Η τραγουδίστρια έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο Fame Story το 2002, ενώ παντρεύτηκε τον μπασκετμπολίστα Δημήτρη Βεργίνη στη Θεσσαλονίκη το 2017. Η κόρη τους γεννήθηκε το 2018 και τώρα η οικογένεια ετοιμάζεται να μεγαλώσει ξανά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



