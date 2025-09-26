Δεύτερη τραγωδία στην οικογένεια Παυλάκη, έφυγε ο Θανάσης Παυλάκης

Δεύτερο «χτύπημα» της μοίρας για την οικογένεια του οπερατέρ Γιώργου Παυλάκη ο οποίος «έφυγε» από την ζωή την προπερασμένη Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου στην διάρκεια ρεπορτάζ για τον ΑΝΤ-1.

Σήμερα το πρωί έγινε γνωστό ότι έφυγε από την ζωή και ο πατέρας του, Θανάσης Παυλάκης, σε ηλικία 77 ετών.

Ο εκλιπών είχε προβλήματα υγείας όμως προφανώς δεν άντεξε τον χαμό του γιου του και την περασμένη Κυριακή, δύο ημέρες μετά την κηδεία εισήχθη στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου με εγκεφαλικό ώσπου δεν άντεξε.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



