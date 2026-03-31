Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αχαΐας: Η πρώτη συνάντηση χορωδιών των σχολείων

Η άψογη προετοιμασία και η ανταπόκριση του κοινού

31 Μαρ. 2026 10:48
Pelop News

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη συνάντηση χορωδιών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

Η εκδήλωση αυτή, αποτέλεσμα σύμπραξης του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δια του υπευθύνου κ. Βοζαΐτη Γεωργίου με τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης Μουσικής Επιστήμης κ. Κοτσοπούλου Μαρία, απέδειξε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικής έκφρασης της μαθητικής μας κοινότητας αλλά και την άρτια επαγγελματική συνέργεια των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών.

Η άψογη προετοιμασία, η ανταπόκριση του κοινού, αλλά και η ανάγκη ανάδειξης ευρύτερων συνεργασιών που υπηρετούν με συνέπεια την ποιότητα της εκπαίδευσης, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη μετεξέλιξης των συναντήσεων αυτών σε θεσμική έκφραση προαγωγής της καλαισθητικής και παιδαγωγικής διάστασης του σημερινού σχολείου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:25 Μεσολόγγι 1826–2026: Μαθητές ζωντανεύουν την Έξοδο σε μια ξεχωριστή ταινία μικρού μήκους
13:20 Φλωρίδης κατά Κωνσταντοπούλου για τα Τέμπη: «Είναι πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής»
13:19 Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Ανδραβίδα – Έγινε αισθητός σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία
13:16 Επίσκεψη Πέτρου Ψωμά στη μαρίνα της Πάτρας – Σοβαρές ελλείψεις υποδομών
13:13 Η ακρίβεια στο τραπέζι του Μαξίμου: Σαρωτικοί έλεγχοι, πάνω από 100 εταιρείες στο μικροσκόπιο και ανοιχτό παράθυρο για νέα μέτρα
13:07 Πρέβεζα: Ιστορία και θάλασσα, τι να δείτε
13:06 Ζωγράφου: Νέα μαρτυρία φωτίζει τη στάση του 54χρονου μετά το θρίλερ με μητέρα και κόρη
13:04 Πλακιάς πριν από τη νέα συνεδρίαση για τα Τέμπη: «Στη δίκη αυτή αρμόζει μόνο σοβαρότητα και αξιοπρέπεια»
13:01 Η καυστική κωμωδία «Μιλήστε Ελεύθερα» στο θέατρο Επίκεντρο+ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
13:00 Πάτρα: Εργοτάξιο χωρίς μέτρα ασφαλείας η Κανάρη – Ατύχημα για πεζή γυναίκα στον υπό διαμόρφωση πεζόδρομο
12:59 Πάτρα: Η διαδρομή του Παλαμά στην Ακαδημία Αθηνών φωτίζεται σε νέα εκδήλωση
12:55 Μέση Ανατολή: Επιτέθηκαν σε αποθήκη πυρομαχικών, έριξαν βόμβες που γυρίζουν 907 κιλά!
12:54 Εμπορική Ανανέωση: Η χαμηλή συμμετοχή στη συνέλευση δείχνει έλλειμμα επικοινωνίας με τους εμπόρους
12:54 Δύο τελευταίες παραστάσεις για το «Strange box» στο «Επίκεντρο+»
12:50 ΥΠΕΞ για Άγιο Φως: Σχέδιο υπό όρους πολέμου και τελικές αποφάσεις την 1η Απριλίου
12:48 Αποκάλυψη Τραμπ για κατασκευή στρατιωτικού συγκροτήματος κάτω από το Λευκό Οίκο
12:47 Αμαλιάδα: Έκλεψε πορτοφόλι από μίνι μάρκετ, ψώνισε με τις κάρτες και «έδειξε» και παλιότερη κλοπή μοτοποδηλάτου
12:45 Αγρίνιο: Μεθυσμένος οδηγός βγήκε εκτός πορείας στην Αντιρρίου – Ιωαννίνων και το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες
12:43 Αχαΐα: Στο αυτόφωρο για τιμόνι χωρίς δίπλωμα, δικογραφία για μουσική που δεν έλεγε να σβήσει
12:41 Πατρών – Πύργου: Πώς γράφτηκε η τραγωδία με τον 42χρονο στην άσφαλτο
