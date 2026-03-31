Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αχαΐας: Η πρώτη συνάντηση χορωδιών των σχολείων

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη συνάντηση χορωδιών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

Η εκδήλωση αυτή, αποτέλεσμα σύμπραξης του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δια του υπευθύνου κ. Βοζαΐτη Γεωργίου με τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης Μουσικής Επιστήμης κ. Κοτσοπούλου Μαρία, απέδειξε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικής έκφρασης της μαθητικής μας κοινότητας αλλά και την άρτια επαγγελματική συνέργεια των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών.

Η άψογη προετοιμασία, η ανταπόκριση του κοινού, αλλά και η ανάγκη ανάδειξης ευρύτερων συνεργασιών που υπηρετούν με συνέπεια την ποιότητα της εκπαίδευσης, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη μετεξέλιξης των συναντήσεων αυτών σε θεσμική έκφραση προαγωγής της καλαισθητικής και παιδαγωγικής διάστασης του σημερινού σχολείου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



