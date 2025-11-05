ΔΕΗ myHotel SmartRate: Νέο προϊόν ενέργειας ειδικά σχεδιασμένο για ξενοδοχεία

ΔΕΗ myHotel SmartRate: Νέο προϊόν ενέργειας ειδικά σχεδιασμένο για ξενοδοχεία
05 Νοέ. 2025 14:01
Pelop News

  • Χαμηλή, σταθερή χρέωση στις ώρες υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης και προνόμια που αναβαθμίζουν την εμπειρία φιλοξενίας
  • Δωρεάν δημόσια προσβάσιμος φορτιστής ΔΕΗ blue και voucher αξίας €300 για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων για 1 χρόνο
  • 20% έκπτωση σε ξενοδοχειακές μικροσυσκευές και ειδικές τιμές σε υπηρεσίες από τον Κωτσόβολο
  • Επιπλέον προσφορές μέσω του ΔΕΗ myRewards Coupons

Η ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο προϊόν ΔΕΗ myHotel SmartRate, ειδικά σχεδιασμένο για τις ενεργειακές ανάγκες των ξενοδοχείων με έξυπνο μετρητή. Με σταθερή και χαμηλή τιμή χρέωσης στις ώρες υψηλής κατανάλωσης (09:00–15:00), το νέο προϊόν εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση και απόλυτο έλεγχο του κόστους ενέργειας.

Ολοκληρωμένες λύσεις για τη φιλοξενία

Με το ΔΕΗ myHotel SmartRate, που εντάσσεται στην κατηγορία των κίτρινων τιμολογίων, τα ξενοδοχεία αποκτούν πρόσβαση σε ένα σύνολο προνομίων και συνεργασιών που ενισχύουν τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα του ξενοδοχείου:

  • Δωρεάν δημόσια προσβάσιμος φορτιστής ΔΕΗ blue στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου
  • Voucher αξίας €300 για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στο δίκτυο ΔΕΗ blue για 1 χρόνο
  • Δωρεάν GreenPass για 3 μήνες
  • 50% έκπτωση στη χρέωση του FixItPro για τους 3 πρώτους μήνες
  • 20% έκπτωση σε ξενοδοχειακές μικροσυσκευές και ειδικές τιμές συντήρησης κλιματιστικών από τον Κωτσόβολο
  • Εκατοντάδες επιπλέον προσφορές μέσω του προγράμματος ΔΕΗ myRewards Coupons

 Προηγμένη εξυπηρέτηση και ψηφιακά εργαλεία

Οι πελάτες του ΔΕΗ myHotel SmartRate απολαμβάνουν ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση μέσα από το τηλεφωνικό κέντρο επιχειρήσεων (800-500-7000) με εξειδικευμένους εκπροσώπους, αλλά και σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας μέσω Video Call και Live Chat, αποκλειστικά για όσους έχουν ή θέλουν να αποκτήσουν το προϊόν.

Παράλληλα, μέσα από την πλατφόρμα myΔΕΗ, οι επαγγελματίες έχουν πλήρη εικόνα της κατανάλωσης και των ενεργειακών αναγκών τους, ενώ μπορούν να διαχειρίζονται τις υπηρεσίες τους εύκολα και αποτελεσματικά.

Χωρίς ρήτρα αποχώρησης και με διάρκεια σύμβασης 12 μηνών, το προϊόν ΔΕΗ myHotel SmartRate αποτελεί την ιδανική επιλογή για ξενοδοχειακές μονάδες χαμηλής τάσης με έξυπνο μετρητή, που αναζητούν σταθερότητα, ευελιξία και βιώσιμες επιλογές ενέργειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για το ΔΕΗ myHotel SmartRate στο dei.gr.

Ενέργεια με προοπτική

Με το ΔΕΗ myHotel SmartRate, η ΔΕΗ συνεχίζει να ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και της πράσινης ανάπτυξης, στηρίζοντας τον τουριστικό τομέα και τη βιώσιμη φιλοξενία με λύσεις που συνδυάζουν ενεργειακή αποδοτικότητα, καινοτομία και αξία για τον πελάτη.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:20 Ιαπωνία: Ο στρατός βγήκε στους δρόμους για να αντιμετωπίσει τις αρκούδες ΒΙΝΤΕΟ
16:12 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών: Ολες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι κλειστοί δρόμοι
16:04 Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Το προφίλ των υποψηφίων για την Προεδρία
15:56 Νέος νόμος στην Κίνα: Μόνο οι πτυχιούχοι μπορούν πλέον να μιλούν για «σοβαρά θέματα» στα social media
15:48 Δρόμοι στη Σκιάθο μετατράπηκαν σε ποτάμια λόγω της κακοκαιρίας
15:40 Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 47χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του και μαχαίρωσε τον γιο της
15:32 Πάτρα – σπιράλ: Λάθος που στοίχισε 55.000 ευρώ χωρίς πολιτική ευθύνη
15:24 Ο Όμιλος AKTOR και η ΔΕΠΑ Εμπορίας επενδύουν στρατηγικά στην ενέργεια και την εξωστρέφεια
15:16 Κρήτη: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια
15:08 Βιβλίο Αλέξη Τσίπρα: «Ώρα ν’ ακουστεί η δική μου φωνή» – Η προδημοσίευση στο site του Ινστιτούτου
15:02 Η Γκίλφοϊλ για τη συνάντηση με Μητσοτάκη: «Φανταστική πρώτη επαφή με έναν ηγέτη που εμπνέει»
15:00 Αχαΐα: «Πνίγονται» οι διευθυντές σχολείων – Δάσκαλοι καλούνται να δοκιμάζουν φαγητά και να ελέγχουν οχήματα
14:56 ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ: «Απαξίωσε συνειδητά έναν φορέα κοινωνικής συνοχής»
14:51 Πύργος: Η Αγγελική Νικολούλη κήδεψε τη μητέρα της ΦΩΤΟ
14:49 ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος και πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή μετά την συνάντηση Γεραπετρίτη – Γκιλφόιλ
14:46 Γάζα: Συνεχίζεται η ανταλλαγή σορών – Παρέλαβαν 15 σώματα κρατούμενων οι Παλαιστίνιοι
14:39 Άδωνις Γεωργιάδης σε Νατσιό: «Παρουσιάζετε ψεύτικες φωτογραφίες στη Βουλή – Ντροπή για την “Νίκη”» ΒΙΝΤΕΟ
14:26 Βία στο κέντρο του Ηρακλείου: Παρέα ανηλίκων ξυλοκόπησε 19χρονο για 20 ευρώ
14:23 Πάτρα: Έργα και ασφαλτοστρώσεις σε Γηροκομειό και Πανεπιστημίου
14:18 Επανεμφάνιση της «ομάδας των 11» της ΝΔ – Παρέμβαση για το ενεργειακό κόστος και τα υπερκέρδη της ΔΕΗ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ