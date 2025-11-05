ΔΕΗ myHotel SmartRate: Νέο προϊόν ενέργειας ειδικά σχεδιασμένο για ξενοδοχεία

Χαμηλή, σταθερή χρέωση στις ώρες υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης και προνόμια που αναβαθμίζουν την εμπειρία φιλοξενίας

Η ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο προϊόν ΔΕΗ myHotel SmartRate, ειδικά σχεδιασμένο για τις ενεργειακές ανάγκες των ξενοδοχείων με έξυπνο μετρητή. Με σταθερή και χαμηλή τιμή χρέωσης στις ώρες υψηλής κατανάλωσης (09:00–15:00), το νέο προϊόν εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση και απόλυτο έλεγχο του κόστους ενέργειας.

Ολοκληρωμένες λύσεις για τη φιλοξενία

Με το ΔΕΗ myHotel SmartRate, που εντάσσεται στην κατηγορία των κίτρινων τιμολογίων, τα ξενοδοχεία αποκτούν πρόσβαση σε ένα σύνολο προνομίων και συνεργασιών που ενισχύουν τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα του ξενοδοχείου:

Δωρεάν δημόσια προσβάσιμος φορτιστής ΔΕΗ blue στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου

Voucher αξίας €300 για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στο δίκτυο ΔΕΗ blue για 1 χρόνο

Δωρεάν GreenPass για 3 μήνες

50% έκπτωση στη χρέωση του FixItPro για τους 3 πρώτους μήνες

20% έκπτωση σε ξενοδοχειακές μικροσυσκευές και ειδικές τιμές συντήρησης κλιματιστικών από τον Κωτσόβολο

Εκατοντάδες επιπλέον προσφορές μέσω του προγράμματος ΔΕΗ myRewards Coupons

Προηγμένη εξυπηρέτηση και ψηφιακά εργαλεία

Οι πελάτες του ΔΕΗ myHotel SmartRate απολαμβάνουν ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση μέσα από το τηλεφωνικό κέντρο επιχειρήσεων (800-500-7000) με εξειδικευμένους εκπροσώπους, αλλά και σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας μέσω Video Call και Live Chat, αποκλειστικά για όσους έχουν ή θέλουν να αποκτήσουν το προϊόν.

Παράλληλα, μέσα από την πλατφόρμα myΔΕΗ, οι επαγγελματίες έχουν πλήρη εικόνα της κατανάλωσης και των ενεργειακών αναγκών τους, ενώ μπορούν να διαχειρίζονται τις υπηρεσίες τους εύκολα και αποτελεσματικά.

Χωρίς ρήτρα αποχώρησης και με διάρκεια σύμβασης 12 μηνών, το προϊόν ΔΕΗ myHotel SmartRate αποτελεί την ιδανική επιλογή για ξενοδοχειακές μονάδες χαμηλής τάσης με έξυπνο μετρητή, που αναζητούν σταθερότητα, ευελιξία και βιώσιμες επιλογές ενέργειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για το ΔΕΗ myHotel SmartRate στο dei.gr.

Ενέργεια με προοπτική

Με το ΔΕΗ myHotel SmartRate, η ΔΕΗ συνεχίζει να ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και της πράσινης ανάπτυξης, στηρίζοντας τον τουριστικό τομέα και τη βιώσιμη φιλοξενία με λύσεις που συνδυάζουν ενεργειακή αποδοτικότητα, καινοτομία και αξία για τον πελάτη.

