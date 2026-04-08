ΔΕΗ: Νέα εποχή εξυπηρέτησης με τον πελάτη στο επίκεντρο

Άμεση ανταπόκριση με μέσο χρόνο απόκρισης μόλις 13 δευτερόλεπτα σε περισσότερες από 5 εκατ. κλήσεις το 2025

Πάνω από 8 εκατ. επισκέψεις εξυπηρέτησης στα καταστήματα ΔΕΗ με μέσο χρόνο αναμονής 3 λεπτά και στόχο την ολοκλήρωση των αιτημάτων σε μία μόνο επίσκεψη

Περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια πελάτες στο myDigital Bill, το νέο ψηφιακό λογαριασμό με έγκαιρη ειδοποίηση για την έκδοση, πρόσβαση σε αναλυτική επεξήγηση και δυνατότητα άμεσης πληρωμής

Επενδύοντας σε ένα ενιαίο μοντέλο που συνδυάζει ανθρώπινη επαφή, ψηφιακά εργαλεία και σύγχρονες υπηρεσίες, η ΔΕΗ ενισχύει συστηματικά την εμπειρία των πελατών της. Σχεδιάζει την εξυπηρέτηση, ώστε να είναι πιο άμεση, απλή και αποτελεσματική σε κάθε σημείο επαφής. Με αυτό τον τρόπο, ο πελάτης μπορεί να εξυπηρετηθεί εύκολα, με ταχύτητα, διαφάνεια και συνέπεια, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε στα καταστήματα ΔΕΗ, είτε ψηφιακά.

[contaisu_summary]

Άμεση ανταπόκριση και γρήγορη τηλεφωνική εξυπηρέτηση

Το 2025, η ΔΕΗ διαχειρίστηκε πάνω από 5 εκατ. κλήσεις, γεγονός που αποτυπώνει ξεκάθαρα το εύρος της καθημερινής εξυπηρέτησης και τη σημασία της άμεσης ανταπόκρισης. Το τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΗ λειτουργεί δωρεάν, σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, προσφέροντας συνεχή υποστήριξη στους πελάτες. Με μέσο χρόνο απόκρισης μόλις 13 δευτερόλεπτα και δυνατότητα επανάκλησης, η ΔΕΗ ενισχύει την αίσθηση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης των πελατών.

Παράλληλα, κάθε αίτημα αναλαμβάνεται από έναν εκπρόσωπο μέχρι την οριστική επίλυσή του, διασφαλίζοντας συνέχεια και προσωπική παρακολούθηση, με ενιαία διαχείριση του αιτήματος από την αρχή έως την ολοκλήρωσή του.

Η ΔΕΗ προσφέρει την υπηρεσία «Εξυπηρέτηση για Όλους» (serviceforall.dei.gr), μια εξειδικευμένη πλατφόρμα εξυπηρέτησης για κωφά και βαρήκοα άτομα, μέσω της οποίας παρέχεται επικοινωνία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα με διερμηνέα, καθώς και δυνατότητα live υποτιτλισμού, ανταλλαγής εγγράφων και chat, εξασφαλίζοντας ισότιμη και προσβάσιμη εξυπηρέτηση για κάθε αίτημα.

Γρήγορη εξυπηρέτηση με μία επίσκεψη στα Καταστήματα ΔΕΗ

Το δίκτυο καταστημάτων της ΔΕΗ έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εξυπηρέτησης, με στόχο την ολοκλήρωση των περισσότερων αιτημάτων σε μία μόνο επίσκεψη. Ήδη λειτουργούν 90 καταστήματα νέας γενιάς, τα οποία αναβαθμίζουν την εμπειρία εξυπηρέτησης, ενώ έως το τέλος του 2026 ο αριθμός τους θα φτάσει τα 115 σε όλη τη χώρα.

Ο μέσος χρόνος αναμονής διαμορφώνεται στα 3 λεπτά, ενώ παρέχεται και δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού για μεγαλύτερη ευκολία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 8 εκατ. επισκέψεις εξυπηρέτησης στα καταστήματα της ΔΕΗ, επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο των Καταστημάτων ΔΕΗ ως βασικού πυλώνα του συνολικού μοντέλου εξυπηρέτησης.

Παράλληλα, η ΔΕΗ ενισχύει την προσβασιμότητα των υπηρεσιών της, με την εφαρμογή του Quiet Hour σε 24 καταστήματα, δημιουργώντας ένα πιο ήρεμο περιβάλλον για τα νευροδιαφορετικά άτομα.

Ψηφιακή εξυπηρέτηση: έλεγχος και διαφάνεια από το κινητό

Η ψηφιακή εμπειρία της ΔΕΗ εξελίσσεται διαρκώς, με εργαλεία που επιτρέπουν στους πελάτες να διαχειρίζονται εύκολα και άμεσα την ενέργειά τους και τη σχέση τους με τη ΔΕΗ. Περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια πελάτες χρησιμοποιούν το myDigital Bill, λαμβάνοντας έγκαιρη ειδοποίηση για την έκδοση του λογαριασμού τους, έχοντας πρόσβαση σε αναλυτική επεξήγηση των χρεώσεων και δυνατότητα άμεσης πληρωμής.

Η ψηφιακή εξυπηρέτηση ενισχύεται μέσα από ένα ευρύτερο οικοσύστημα εργαλείων, όπως η εφαρμογή myΔΕΗ και η πλατφόρμα ΔΕΗ myEnergy Coach, που προσφέρουν προσωποποιημένη πληροφόρηση και υποστήριξη για την καλύτερη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας.

Εμπειρία εξυπηρέτησης που εξελίσσεται διαρκώς

Στο επίκεντρο του μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε Powertech Όμιλο βρίσκεται η πελατοκεντρικότητα, με την τεχνολογία να λειτουργεί ως εργαλείο για την ενοποίηση και αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης σε όλα τα σημεία επαφής με τον πελάτη. Η ψηφιακή εξυπηρέτηση δεν λειτουργεί ως αυτόνομο εργαλείο, αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι μιας συνολικής εμπειρίας που συνδυάζει πληροφόρηση, καθοδήγηση και υποστήριξη.

Με συνδυασμό φυσικών και ψηφιακών καναλιών, η ΔΕΗ διαμορφώνει ένα ενιαίο και λειτουργικό μοντέλο εξυπηρέτησης, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών και ενισχύει τη σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους.

