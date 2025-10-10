ΔΕΗ – project PARALIES: Συνεργασία για τον καθαρισμό και την προστασία των ελληνικών παραλιών για 4η χρονιά

  • Παράκτιοι καθαρισμοί σε Μήλο, Κίμωλο και Ίο με στοχευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης
  • ΔΕΗ: Στρατηγικές συνεργασίες για την προστασία του περιβάλλοντος και τον καθαρισμό των παράκτιων περιοχών
ΔΕΗ – project PARALIES: Συνεργασία για τον καθαρισμό και την προστασία των ελληνικών παραλιών για 4η χρονιά
10 Οκτ. 2025 13:38
Pelop News

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η φετινή δράση της ΔΕΗ με το project PARALIES, στο πλαίσιο μίας συνεργασίας που συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά. Φέτος, το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε τρία ακόμη νησιά των Κυκλάδων, τη Μήλο, την Κίμωλο και την Ίο, με στοχευμένες δράσεις καθαρισμού (41 καθαρισμοί παραλιών) και ευαισθητοποίησης, συνεισφέροντας στην προστασία των ακτών και τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης και συμβάλλοντας στον Στόχο 14 – «Ζωή στο Νερό» και την παγκόσμια εκστρατεία #BeatPlasticPollution για τον περιορισμό της ρύπανσης από τα πλαστικά.

Η φετινή πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια του περσινού εγχειρήματος, που υλοποιήθηκε σε 47 παραλίες των νησιών Κέας, Κύθνου, Σίφνου και Σερίφου. Με τη διεύρυνση της συνεργασίας της με το project PARALIES, η ΔΕΗ ενισχύει την παρουσία της στις Κυκλάδες, προάγοντας την αειφορία, καθώς και τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών.

ΔΕΗ – project PARALIES: Συνεργασία για τον καθαρισμό και την προστασία των ελληνικών παραλιών για 4η χρονιά

Η δράση ολοκληρώθηκε με τον εθελοντικό καθαρισμό της παραλίας Μπρεξίζα στη Νέα Μάκρη από εργαζόμενους της ΔΕΗ, συνδυάζοντας την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος με την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχρονικής δέσμευσης του Ομίλου για την ενσωμάτωση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας σε όλες τις εταιρικές του πρακτικές.

Ο Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΔΕΗ, κ. Αχιλλέας Ιωακειμίδης, δήλωσε σχετικά: «Η ΔΕΗ υλοποιεί με συνέπεια δράσεις που δημιουργούν διαμοιραζόμενη αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται. Η συνεργασία μας με το project PARALIES, που συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα δράσης με ουσιαστικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Ιδιαίτερη αξία έχει, επίσης, η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων μας στον εθελοντικό καθαρισμό, καθώς αποδεικνύει έμπρακτα τη σημασία που έχει για τον Όμιλο ΔΕΗ η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και της κοινωνικής υπευθυνότητας στην εταιρική μας κουλτούρα».

Συνολικά, στα τέσσερα χρόνια συνεργασίας της ΔΕΗ με το project PARALIES, έχουν απομακρυνθεί από δεκάδες ελληνικές παραλίες περισσότερα από 50.000 απορρίμματα, από πλαστικά καλαμάκια και αποτσίγαρα έως κομμάτια χαρτιού και πλαστικά καπάκια, αναδεικνύοντας τη σημασία των συνεργασιών για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και την προστασία των ακτών.

Παραμένοντας πιστή στο όραμά της για ένα πιο καθαρό και βιώσιμο μέλλον, η ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις κοινωνικής καινοτομίας και διαμοιραζόμενης αξίας για το περιβάλλον και την κοινωνία. Παράλληλα, μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και συνέργειες με οργανισμούς και φορείς, προωθεί την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συμβάλλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:21 Εντυπωσιακή επίδειξη drone στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο περίπτερο της Patras Drone Academy
15:20 Εφυγε από τη ζωή πρώην πρόεδρος του Διαγόρα Βραχνεΐκων
15:14 Ζάκυνθος: Άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με 20.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας από σπίτι – Ταυτοποιήθηκαν οι 4 δράστες, ανάμεσά τους και 2 ανήλικοι
15:02 Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: «Η διαστρέβλωση της αλήθειας έχει γίνει κανόνας»
15:00 Οχι μονάδα καύσης στην Αχαϊα: Αποκλειστικές δηλώσεις του ΓΓ Διαχείρισης Απορριμμάτων Μ. Γραφάκου
14:58 24ωρη παναττική απεργία στις 14 Οκτωβρίου από ναυτεργάτες: Αντιδρούν στο νομοσχέδιο για τη «13ωρη εργασία»
14:51 Καραβάνια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία ΒΙΝΤΕΟ
14:50 ΠΑΣΟΚ: «Ξαφνικός θάνατος» για το πρόγραμμα βιολογικών εκμεταλλεύσεων – Ερωτήσεις στη Βουλή για τις ευθύνες της κυβέρνησης
14:37 Η Victoria J. Hislop θα αναγορευτεί επίμημη Διδάκτορας του Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
14:25 Πριμαρόλια: Στους δρόμους της μαύρης σταφίδας – Μεγάλο έργο για την ανάδειξη του πλούτου της περιοχής
14:24 Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας απευθύνει κάλεσμα για την απεργία
14:24 Στον ΑΔΜΗΕ οι άδειες για τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Πράσινο φως για το έργο-ορόσημο
14:15 Το Startup Week Patras 2025 επιστρέφει για τρίτη χρονιά στην Πάτρα
14:14 Προειδοποίηση ΕΟΦ: Επικίνδυνος συνδυασμός φαρμάκου με φίλτρα αιμοκάθαρσης – Καταγράφηκαν θανατηφόρα περιστατικά
14:09 Διευκρινίσεις Π. Πασχάκη για το δάνειο της ΠΓΕ
14:08 Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη για τα Τέμπη: «Τελικά συγκάλυψη από την ΕΕ, λέει το ΚΚΕ μέσω Καραθανασόπουλου»
14:04 Πιερρακάκης: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% και άνοδος επενδύσεων 10% το 2026
14:00 Αδέσποτα σκυλιά προκαλούν τρόμο: Επιθέσεις από αγέλη στην Αγυιά
13:55 Νέα εγκύκλιος για τον ΚΟΚ: Πότε η παραβίαση γίνεται “επικίνδυνη οδήγηση” και οδηγεί σε αυτόφωρο
13:48 Παράταση έως 19 Οκτωβρίου για αιτήσεις στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ