«Δείγμα ερασιτεχνισμού» για Ανδρουλάκη η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Σχολιάζοντας την ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επεσήμανε ότι «όταν εδώ και μέρες ανακοινώνεις ‘μετά βαΐων και κλάδων’ ότι θα γίνει μία συνάντηση στον ΟΗΕ με τον κ. Ερντογάν και ξαφνικά αυτή αναβάλλεται, είναι ένα δείγμα ερασιτεχνισμού». Τόνισε δε ότι «σε αυτό το επίπεδο δεν επιτρέπονται προχειρότητες».

Ο κ. Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Action24, στάθηκε και στην ομιλία του Τούρκου Προέδρου στον ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι «ο κ. Ερντογάν επί της ουσίας λέει ότι δεν θα επιτρέψει να βυθιστεί το καλώδιο. Δεν μιλάει για τη συγκεκριμένη επένδυση, μιλάει γενικά για όλες τις επενδύσεις που ‘αφορούν’ την Τουρκία στη δική μας ΑΟΖ. Και, δεύτερον, έκανε εκ νέου αναφορά σε διχοτόμηση της Κύπρου». «Έχει μια επιθετική ρητορική απέναντι στη χώρα μας. Προσωπικά, δεν βλέπω ούτε τα ‘ήρεμα νερά’, ούτε βλέπω έναν ‘απομονωμένο’ Ερντογάν, όταν συναντά τον κ. Τραμπ αυτές τις μέρες καθώς και άλλους ηγέτες», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας ότι «στην εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση λειτουργεί με διαφορά φάσης, με αποτέλεσμα πολλά πράγματα να προσπαθούν να μας τα σερβίρουν επικοινωνιακά ότι πάνε καλά, ενώ δεν πάνε».

Με αφορμή το μπαράζ αναγνωρίσεων του Παλαιστινιακού κράτους από μεγάλες χώρες, είπε μεταξύ άλλων ότι «στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δε σημαίνει συνενοχή σε καμία των περιπτώσεων, πρέπει να ενώσουμε την φωνή μας με όλους τους λαούς της Ευρώπης που κάνουν ό,τι μπορούν για να σταματήσουν την εθνοκάθαρση που εξελίσσεται στη Γάζα».

Επανέλαβε τη θέση του για επικαιροποίηση του ψηφίσματος του 2015 στη Βουλή, για κυρώσεις από την ΕΕ (πάγωμα της τελωνειακής σύνδεσης, εμπάργκο όπλων για όπλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα από το Ισραήλ) και κυρώσεις σε Νετανιάχου και υπουργούς του. Σημείωσε ότι η επικαιροποίηση του ψηφίσματος του ‘15 «ουσιαστικά λέει να πάρουμε πρωτοβουλίες ώστε να οδηγηθούμε στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους». «Εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα ως ΕΕ για να έχουμε δυνατή φωνή και να παρέμβουμε στις εξελίξεις, κανείς δεν μπορεί μόνος του. Η Ισπανία βάζει κάποιες κυρώσεις και η Γερμανία βάζει κάποιες κυρώσεις. Αν θέλουμε να σταματήσει η σφαγή και να βρεθεί λύση πρέπει να κινηθεί συντεταγμένα η ΕΕ και σε αυτή την κινητικότητα να πρωταγωνιστήσει η Ελλάδα», τόνισε. Μεταξύ άλλων σχολίασε ότι του προκαλεί εντύπωση «πως υπουργοί της ΝΔ που ήταν αρνητές του Ολοκαυτώματος σήμερα, είναι ξανά αρνητές μιας νέας σφαγής που στιγματίζει όλη την ανθρωπότητα».

