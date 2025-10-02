Δείπνο συσπείρωσης για τις γυναίκες του ΝΟΠ

Με αφορμή την έναρξη του πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής πόλο Γυναικών που θα γίνει το Σάββατο (4/10), η διοίκηση του ΝΟΠ παρέθεσε δείπνο στην γυναικεία ομάδα το βράδυ της Τέταρτης.

Στο δείπνο παραβρέθηκαν μέλη της διοίκησης και ο έφορος Θανάσης Αναστασίου μίλησε στις αθλήτριες και ευχήθηκε καλή σεζόν και κυρίως χωρίς τραυματισμούς.

Από εκεί και πέρα, η πατρινή ομάδα έχει μπει στη τελική ευθεία της προετοιμασίας ενόψει του αγώνα με το Ρέθυμνο και το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα για τον προπονητή Βασίλη Κανελλόπουλο.

