Δείτε για ποιο λόγο άλλαξε μέρα το ΑΟ Αιγιαλέων-ΑΕΚ

Αλλαγή μέρας είχαμε στον αγώνα βόλεϊ ανάμεσα στον ΑΟ Αιγιαλέων και την ΑΕΚ για την 8η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και αυτό μετά από αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. λόγω των αυξημένων αναγκών που υπάρχουν το Σάββατο, (πορεία για τον Γρηγορόπουλο κ.α.) έκανε γνωστό ότι δεν μπορεί να τηρήσει τα μέτρα τάξης την ίδια μέρα κα ζήτησε να γίνει αλλαγή μέρας, όπως και έγινε.

Έτσι , ο αγώνας αναμεσά στις δυο ομάδες θα γίνει το βράδυ (19.30) της Κυριακής στο γήπεδο του Αιγίου.

