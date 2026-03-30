Δείτε για ποιο λόγο αναμένεται να έρθει στην Πάτρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες, καθώς είναι ιδιοκτήτης της φαρμακευτικής εταιρείας ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Pelop.gr, αναμένεται να ταξιδέψει σύντομα στην Πάτρα, όχι για ζήτημα που σχετίζεται με τον αθλητισμό, αλλά για επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η παρουσία του στην πόλη συνδέεται με τα εγκαίνια της νέας μονάδας του εργοστασίου της ΒΙΑΝΕΞ, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες στην περιοχή της ΒΙ.ΠΕ.

Πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη μονάδα που θα φιλοξενήσει ένα μεγάλο Ερευνητικό Κέντρο για την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων, μια επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι τελευταίες τεχνικές παρεμβάσεις και στη συνέχεια η διοίκηση θα προγραμματίσει τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας, χωρίς ακόμη να έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία.

Στα εγκαίνια, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόθεση είναι να παραστεί και ο πρόεδρος της ΒΙΑΝΕΞ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θέλοντας να δείξει έμπρακτα τη στήριξή του στο νέο επιχειρηματικό βήμα που πραγματοποιεί η εταιρεία του στην Αχαΐα.

