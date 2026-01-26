Δείτε για ποιο λόγο ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Τις πρώτες πρωινές ώρες η τιμή έφτασε τα 42,75 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Απριλίου 2025.

26 Ιαν. 2026 11:50
Pelop News

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 10 μηνών το πρωί της Δευτέρας, καθώς ο παγετός στις ΗΠΑ περιορίζει τις εξαγωγές LNG και εντείνει τις ανησυχίες για τα επίπεδα αποθεμάτων στην Ευρώπη.

Το ολλανδικό συμβόλαιο TTF σημειώνει άνοδο 4,55% στις 11:20, διαπραγματευόμενο στα 41,86 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Νωρίτερα, η τιμή έφτασε τα 42,75 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Απριλίου 2025.

Μια ισχυρή χιονοθύελλα στις ΗΠΑ έπληξε τις προμήθειες στον τομέα της ενέργειας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής φυσικού αερίου, σημειώνει το Reuters.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της LSEG Wayne Bryan, το Σαββατοκύριακο σημειώθηκε μείωση στην τροφοδοσία φυσικού αερίου προς τα εργοστάσια LNG των ΗΠΑ.

«Αυτή η δυναμική είναι πιθανό να αποτελέσει τον κύριο παράγοντα σήμερα, δεδομένης της σημασίας των εξαγωγών LNG των ΗΠΑ προς την Ευρώπη, ιδίως στο πλαίσιο των τρεχόντων επιπέδων αποθεμάτων της ΕΕ», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με στοιχεία της Gas Infrastructure Europe, τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη φτάνουν στο 45,6%, δεκαπέντε ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών.

