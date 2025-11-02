Δείτε για ποιο λόγο μετά από καιρό έπεσε η τιμή του χρυσού

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν κατά 1% την Παρασκευή, επηρεασμένες από την αβεβαιότητα σχετικά με μια νέα μείωση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ φέτος, αλλά το μέταλλο σημείωσε κέρδη για τρίτο συνεχόμενο μήνα.

Η τιμή spot του χρυσού έχασε κατά 0,07% στα 4.013,00 δολάρια ανά ουγγιά και ήταν σε πορεία για κέρδος 3,7% αυτό το μήνα.

Τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Δεκέμβριο έκλεισαν 0,5% χαμηλότερα στα 3.996,5 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο δείκτης του δολαρίου παρέμεινε κοντά στο υψηλό τριών μηνών, καθιστώντας το χρυσό που τιμολογείται σε δολάρια πιο ακριβό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, δήλωσε την Παρασκευή ότι αντιτάχθηκε στην απόφαση της κεντρικής τράπεζας να μειώσει τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα, προσθέτοντας ότι η Fed πρέπει να διατηρήσει ορισμένους περιορισμούς για να μειώσει τον πληθωρισμό.

Η Fed μείωσε τα επιτόκια την Τετάρτη, αλλά οι δηλώσεις του προέδρου Τζερόμ Πάουελ σημαίνουν ότι οι αγορές τιμολογούν πλέον 63% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, από πάνω από 90% νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Το μέταλλο έχει σημειώσει άνοδο 53% φέτος, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό των 4.381,21 δολαρίων στις 20 Οκτωβρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα μειώσει τους δασμούς στην Κίνα από 57% σε 47% σε αντάλλαγμα για την καταστολή του παράνομου εμπορίου φαιντανύλης από το Πεκίνο, την επανέναρξη των αγορών σόγιας από τις ΗΠΑ και τη διατήρηση των εξαγωγών σπάνιων γαιών.

