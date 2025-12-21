Δείτε για ποιο λόγο ο Μπαρτζώκας έγραψε ιστορία στον πάγκο του Ολυμπιακού

Δείτε για ποιο λόγο ο Μπαρτζώκας έγραψε ιστορία στον πάγκο του Ολυμπιακού
21 Δεκ. 2025 15:08
Pelop News

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνεχίζει να γράφει ιστορία με τον Ολυμπιακό. Στο σημερινό παιχνίδι της Stoiximan GBL κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, ο Έλληνας τεχνικός συμπλήρωσε 209 αγώνες στον πάγκο των «ερυθρόλευκων», αριθμό που τον καθιστά τον προπονητή με τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία του συλλόγου στη διοργάνωση.

Στον αγώνα με τον Κολοσσό για τη 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεπέρασε τον Γιάννη Ιωαννίδη και έμεινε μόνος πρώτος στην σχετική λίστα. Κάτω από τον «Ξανθό» συναντάμε τους Φαίδωνα Ματθαίου (204 αγώνες), Ντούσαν Ίβκοβιτς (176) και Γιάννη Σφαιρόπουλο (136), με την κορυφή πλέον να ανήκει στον Μπαρτζώκα

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:56 Ο Αγιος Βασίλης πήγε με sup στη Θεσσαλονίκη
16:46 Αυστραλία: Αποδοκιμασίες κατά του πρωθυπουργού στην επέτειο των θυμάτων ΒΙΝΤΕΟ
16:37 Φάμελλος: «Πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ η επιστροφή του 13ου μισθού»
16:27 «Χρυσός» στο Πανελλήνιο ο Γιώργος Πλέας της Παναχαϊκής
16:17 Καβάλα: Η “βασίλισσα» του Βορρά, τι να δείτε
16:08 Τζαμάκος: “Δεν παίξαμε άμυνα, δεν διαχειριστήκαμε το προβάδισμα”
16:00 Ο Αρχιμανδρίτης Ν. Καβαρνός στην «Π»: Η φάτνη είναι σημείο ταπείνωσης, όχι διακόσμησης
15:55 Τι αποκάλυψε ο Παπακαλιάτης για τον νέο κύκλο του «Maestro»
15:49 Γ’ Εθνική (ημίχρονο): Ισοπαλία στο γήπεδο Παναχαϊκής, όλα τα αποτελέσματα
15:45 Διαβουλεύσεις με Ευρωπαίους ηγέτες ζητά ο Ζελένσκι
15:37 Τι είπε ο Αρναούτογλου για την Τηλεόραση
15:28 Ολυμπιάδα: Η αφιέρωση του Μακρυκώστα στον Δαρείο
15:17 Δείτε πότε θα κάνει πρεμιέρα η ταινία «Καποδίστριας»
15:08 Δείτε για ποιο λόγο ο Μπαρτζώκας έγραψε ιστορία στον πάγκο του Ολυμπιακού
15:00 Στις αρχές Ιανουαρίου κληρώνει για αντιδημάρχους
14:54 Η ΕΚΤ βλέπει χαμηλότερες τιμές στην ενεργεία και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού
14:46 Παναχαϊκή – Πύργος: Οι αρχικές 11άδες των δύο ομάδων
14:45 Πιερρακάκης: Η Θεσσαλονίκη κλειδί για το νέο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας το 2026
14:36 Που θα δείτε το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός και την μάχη της ΑΕΚ
14:27 Όλυμπος: Εντοπίστηκε ο Μολδαβός ορειβάτης πάνω από το καταφύγιο Πετρόστρουγκα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ