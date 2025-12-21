Δείτε για ποιο λόγο ο Μπαρτζώκας έγραψε ιστορία στον πάγκο του Ολυμπιακού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνεχίζει να γράφει ιστορία με τον Ολυμπιακό. Στο σημερινό παιχνίδι της Stoiximan GBL κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, ο Έλληνας τεχνικός συμπλήρωσε 209 αγώνες στον πάγκο των «ερυθρόλευκων», αριθμό που τον καθιστά τον προπονητή με τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία του συλλόγου στη διοργάνωση.

Στον αγώνα με τον Κολοσσό για τη 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεπέρασε τον Γιάννη Ιωαννίδη και έμεινε μόνος πρώτος στην σχετική λίστα. Κάτω από τον «Ξανθό» συναντάμε τους Φαίδωνα Ματθαίου (204 αγώνες), Ντούσαν Ίβκοβιτς (176) και Γιάννη Σφαιρόπουλο (136), με την κορυφή πλέον να ανήκει στον Μπαρτζώκα

