Δείτε για ποιο λόγο ο Ντι Κάπριο εκθρόνισε τον Αφλεκ

Σε ένα βίντεο που έγινε viral, ο Ντι Κάπριο εμφανίζεται να δίνει ένα ιδιαίτερα εκφραστικό σόου, συνομιλώντας με κάποιον από άλλο τραπέζι κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλείμματος.

12 Ιαν. 2026 11:05
Pelop News

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο φαίνεται πως εκθρόνισε τον Μπεν Άφλεκ από «βασιλιά των memes», αφού οι ξεκαρδιστικές αντιδράσεις του στις Χρυσές Σφαίρες έγιναν viral στα social media.

Ο 51χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός παρευρέθηκε στη λαμπερή τελετή μαζί με το καστ και το συνεργείο της ταινίας «One Battle After Another», η οποία του χάρισε την υποψηφιότητα για τον Α’ Ανδρικό Ρόλο και απέσπασε το πολυπόθητο βραβείο Καλύτερης Ταινίας.

Ο γοητευτικός σταρ, ντυμένος με σμόκιν, καθόταν δίπλα στη μητέρα του, Ίρμελιν Ίντενμπίρκεν και τον συμπρωταγωνιστή του Σον Πεν, κατά τη διάρκεια της τρίωρης τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς και μεταδόθηκε από το CBS.

Ο Ντι Κάπριο αποτέλεσε την «ψυχή» της βραδιάς, καθώς ο συνήθως ιδιαίτερα διακριτικός ηθοποιός απαθανατίστηκε πολλές φορές να κάνει πονηρές και σαρκαστικές εκφράσεις προς άλλους celebrities αλλά και προς τις κάμερες.

Σε ένα βίντεο που έγινε viral, ο Ντι Κάπριο εμφανίζεται να δίνει ένα ιδιαίτερα εκφραστικό σόου, συνομιλώντας με κάποιον από άλλο τραπέζι κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλείμματος.

Στο βίντεο τον βλέπουμε να δείχνει πρώτα τα μάτια του και στη συνέχεια να δείχνει παιχνιδιάρικα τον εκτός πλάνου συνομιλητή του, θέλοντας να του δείξει ότι τον «παρακολουθεί», πριν αρχίσει να κουνά ενθουσιασμένος τα δάχτυλά του και να χειροκροτεί.

Σήκωσε το ένα του φρύδι με καχύποπτο ύφος και στη συνέχεια έκανε μια σειρά από αλλόκοτες εκφράσεις του προσώπου, ανάμεσά τους και μία όπου ακούμπησε τον δείκτη του στα χείλη του, πριν ξεσπάσει σε γέλια.

Οι θαυμαστές παραδέχτηκαν ότι «λάτρεψαν» αυτή τη σπάνια πλευρά του Ντι Κάπριο, ο οποίος συχνά κρύβεται πίσω από μάσκες όταν εμφανίζεται δημόσια. «Κυριολεκτικά ουρλιάζω από τα γέλια… αυτή είναι η πιο εκφραστική στιγμή που τον έχω δει σε ολόκληρη τη ζωή μου», έγραψε ένας χρήστης στο X.

«[Ο Ντι Κάπριο] συνήθως δεν μας δίνει απολύτως τίποτα, οπότε το να τον βλέπουμε τόσο ενθουσιασμένο είναι στην πραγματικότητα μια ιστορική στιγμή».

