Δείτε γιατί αυξήθηκε κατά 3,5% η τιμή του brent

Το Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 70 δολάρια για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, εν μέσω των νέων γεωπολιτικών ανησυχιών που έχει πυροδοτήσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τις απειλές του για πιθανή επίθεση κατά του Ιράν.

Ειδικότερα, το Brent σημείωσε άλμα 3,4% στα 70,71 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας κέρδη για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Εν τω μεταξύ, το αμερικανικό αργό WTI ενισχύθηκε κατά 3,5% στα 65,42 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά εν μέσω του νέου κινδύνου σύγκρουσης που θα μπορούσε να διαταράξει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν και τις παγκόσμιες αγορές.

Ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε, χθες, ότι τα αμερικανικά πλοία είναι έτοιμα να εκπληρώσουν την αποστολή τους “με ταχύτητα και βία, εάν χρειαστεί”.

Αμερικανοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι ο Τραμπ εξετάζει τις επιλογές του, αλλά δεν έχει αποφασίσει εάν θα χτυπήσει το Ιράν.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, οι οποίες στοχεύουν άτομα και οντότητες που εμπλέκονται στην αιματηρή καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων. Παράλληλα, η ΕΕ χαρακτήρισε τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν τρομοκρατική οργάνωση.

Το αργό έχει σημειώσει άνοδο μέχρι στιγμής το 2026, με φόντο και τις εκτιμήσεις για σημαντική υπερπροσφορά. Οι γεωπολιτικές εντάσεις από το Ιράν έως τη Βενεζουέλα και η σημαντική διακοπή παραγωγής στο Καζακστάν έχουν συμβάλει στην ενίσχυση των τιμών.

