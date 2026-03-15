Δείτε γιατί… κρύφτηκαν οι δημοσιογράφοι στο γήπεδο της Τούμπας
15 Μαρ. 2026 20:14
Pelop News

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έκαναν ντου στα δημοσιογραφικά της Τούμπας στο παιχνίδι με του Δικεφάλου του Βορρά με τον Λεβαδειακό.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μερίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ κινήθηκαν με απειλητικές διαθέσεις προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία, ανάγκασαν δύο-τρεις δημοσιογράφους να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Με τη συνοδεία αστυνομικής δύναμης οι υπόλοιποι εκπρόσωποι του Τύπου μεταφέρθηκαν στην αίθουσα Τύπου φρουρούμενοι από την αστυνομία. Από εκεί, μάλιστα, παρακολούθησαν την αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής.

Στο ημίχρονο του παιχνιδιού, ορισμένοι δημοσιογράφοι με δική τους ευθύνη επέστρεψαν στις θέσεις τους, ενώ κάποιοι άλλοι αφού πήραν τις απαραίτητες εγγυήσεις των αστυνομικών δυνάμεων αποχώρησαν από το γήπεδο.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:04 ΕΣΠΕΠ: Επιτροπή Παλαιμάχων και κάλεσμα για τουρνουά
21:55 Ιράν: Επικοινωνία του Μακρόν με τον Πεζεσκιάν
21:49 Δεν κατάφεραν να κάνουν την υπέρβαση οι Νεανίδες του Απόλλωνα
21:39 Παλέρμο: Πολιτισμός και φυσική ομορφιά
21:30 F1: Τέλος και επίσημα τα Gran Pri σε Μπαχρέιν και Σ. Αραβία
21:23 Κένυα: 66 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες
21:16 Γιατί νίκησε ο Προμηθέας 2014; Ο πιο γρήγορος δεν κερδίζει μόνο στον στίβο!
21:12 Ανοίγει το μεθοριακό πέρασμα στη Ράφα
21:05 ΕΝΦΙΑ: Ξεκίνησε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών, ποιοι δικαιούνται έκπτωση 50%
20:54 «Αιγιάλεια Μαζί για το Αύριο» για τον οδοντωτό: «Δυστυχώς επιλέχτηκε ο δρόμος των μηνύσεων»
20:48 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Νίκες για ΑΓΕΖ και Κεφαλληνιακό
20:44 Γιάννης Ντάγιος για Προμηθέα 2014: «Το γήπεδο γεμίζει με κόσμο για να δει ωραίο μπάσκετ»
20:37 Νικολακόπουλος: «Ο νέος Οδικός Άξονας Πάτρα-Πύργου, δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης»
20:28 Η Αχαγιά ΄82 ήττα στο Κορωπί, παράπονα Γκοργκόλη και… τώρα «τελικός»
20:24 Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Λεβαδειακό και πήρε νέο τρίποντο
20:14 Δείτε γιατί… κρύφτηκαν οι δημοσιογράφοι στο γήπεδο της Τούμπας
20:05 Ιράν: Πάνω από 3.000 νεκροί από τις επιθέσεις Ισραήλ-ΗΠΑ, σοκάρουν τα στοιχεία
19:55 Ιράκ: Νέα επίθεση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης
19:45 Εύκολη πρόκριση για τους Μίνι Παίδες του ΝΟΠ
19:35 Πρόσωπα της Χρονιάς – Αλεξάνδρα Χαραλαμποπούλου: Και την καρδιά μου να μου ζητούσαν, θα τα ’δινα όλα
