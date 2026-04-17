Δείτε ποια παραλία της Αχαΐας είναι ανάμεσα στις πιο όμορφες σύμφωνα με το CN Traveler

Το ρεπορτάζ αναφέρθηκε σε πλούσιες ταξιδιωτικές οδηγίες και δημοσίευσε αριθμό με τις 8 μυστικές παραλίες στην Ελλάδα

17 Απρ. 2026 12:49
Pelop News

Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα με τις ομορφιές της, τον ήλιο και θάλασσα, με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο και εκατοντάδες κατοικημένα αλλά και ακατοίκητα νησιά, εξακολουθεί να προσφέρει αμέτρητες επιλογές για όσους αναζητούν παραλίες μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Πριν από λίγες ώρες η ιστοσελίδα Conde Nast Τraveller, ένα κορυφαίο, διεθνές περιοδικό και ψηφιακό μέσο ταξιδιωτικού περιεχομένου, γνωστό για την έμφαση στην πολυτέλεια, την ανεξάρτητη ταξιδιωτική εμπειρία, τις ταξιδιωτικές οδηγίες δημοσίευσε αριθμό με τις 8 μυστικές παραλίες στην Ελλάδα.

Ανάμεσα τους είναι και μια στην Αχαΐα, η περίφημη Καλόγρια η οποία συγκεντρώνει και περίστερο θετικά σχόλια σε διχάλες επίπεδο.

Μεταξόχωρι Λάρισας: Το ωραιότερο χωριό του Κίσσαβου

Αναλυτικά το σχόλιο του μέσου αναφέρει:

Απλωμένη από τη Διώρυγα της Κορίνθου στο επάνω άκρο της έως το Ακρωτήριο Ταίναρο της άγριας Μάνης στο κάτω άκρο της, η καταπράσινη και ιστορική Πελοπόννησος αφθονεί σε υπέροχες παραλίες. Όταν όμως πρόκειται για κρυφές ακτές, η εννιά χιλιομέτρων λωρίδα χρυσαφένιας άμμου της Καλογριάς, που βρέχεται από αψεγάδιαστα κυανά νερά, συγκαταλέγεται στις κορυφαίες.

Να μην τη συγχέετε με τη δημοφιλή συνονόματή της κοντά στη Στούπα. Αυτή η εκθαμβωτική παραλία, μόλις μισή ώρα οδικώς από την Πάτρα, ανήκει στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου–Στροφυλιάς, ένα απέραντο φυσικό καταφύγιο γεμάτο αμμόλοφους, κανάλια και λιμνοθάλασσες, όπου οι ταβέρνες σερβίρουν ολόφρεσκα θαλασσινά. Από τις καλύτερες επιλογές είναι η Ταβέρνα ο Πέτρος. Και αν θελήσετε να μείνετε περισσότερο, διαθέτουν επίσης λίγα οικονομικά δωμάτια προς ενοικίαση.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:35 Δύο ελληνικά νησιά στους προορισμούς-έκπληξη για το 2026
17:31 Ο Ολυμπιακός προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ για την τιμωρία του Τζόουνς
17:27 Αφιέρωμα της WELT στις ανθισμένες ροδακινιές της Βέροιας: «Ένα εντυπωσιακό ανοιξιάτικο πανόραμα»
17:17 Euroleague: Όλα τα σενάρια για την τελική θέση του Παναθηναϊκού στην κανονική περίοδο
17:17 Αττάλεια: Νέες αιχμές Ερντογάν για Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Ορμούζ
17:09 ΟΗΕ για Γάζα: 47 γυναίκες και κορίτσια σκοτώνονταν κάθε μέρα
17:00 Ανοίγει ο δρόμος για τις γερμανικές αποζημιώσεις – Ιστορική απόφαση από την Ιταλία
17:00 Αλεξανδράκη για Τούνη: «Δεν έχει συνειδητοποιήσει τη νίκη της»
16:52 Χοληστερόλη: Το κόκκινο φρούτο που συνδέεται με πτώση της LDL μέσα σε 60 λεπτά
16:43 Βρετανία: Πέθανε ο αστακός που ακτιβίστρια άρπαξε από ενυδρείο εστιατορίου
16:35 Νέο χτύπημα Τραμπ κατά Μπάιντεν: «Με τον Sleepy Joe γελούσαν με τις ΗΠΑ»
16:27 Γερμανία: Γυναίκα ξέχασε σε τρένο πακέτο με 20 ταραντούλες
16:23 Ηλεία: Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση με 8 συλλήψεις και 95 παραβάσεις ΚΟΚ
16:18 Ιράν: Ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία όσο διαρκεί η εκεχειρία
16:10 Κεφαλονιά: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στη 19χρονη Μυρτώ – «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου» ΦΩΤΟ
16:08 Κόρινθος: Η 17χρονη πήγε για φροντιστήριο και βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό – Κόρη γνωστού γιατρού
16:07 Βάνα Μπάρμπα: «Ήταν λάθος που εξέθεσα την κόρη μου στη δημοσιότητα»
16:00 Ο Μανώλης Κοττάκης στον Peloponnisos FM103,9: «Η κυβέρνηση μοιάζει με εκκρεμές» ΗΧΗΤΙΚΟ
15:53 ΑΑΔΕ: Αυτόματη υποβολή προεκκαθαρισμένων δηλώσεων για σχεδόν 1 εκατ. φορολογούμενους
15:45 Χάκερ «έσπασαν» σε λίγα λεπτά το ευρωπαϊκό Kids Wallet
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
