Δείτε ποια παραλία της Αχαΐας είναι ανάμεσα στις πιο όμορφες σύμφωνα με το CN Traveler

Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα με τις ομορφιές της, τον ήλιο και θάλασσα, με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο και εκατοντάδες κατοικημένα αλλά και ακατοίκητα νησιά, εξακολουθεί να προσφέρει αμέτρητες επιλογές για όσους αναζητούν παραλίες μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Πριν από λίγες ώρες η ιστοσελίδα Conde Nast Τraveller, ένα κορυφαίο, διεθνές περιοδικό και ψηφιακό μέσο ταξιδιωτικού περιεχομένου, γνωστό για την έμφαση στην πολυτέλεια, την ανεξάρτητη ταξιδιωτική εμπειρία, τις ταξιδιωτικές οδηγίες δημοσίευσε αριθμό με τις 8 μυστικές παραλίες στην Ελλάδα.

Ανάμεσα τους είναι και μια στην Αχαΐα, η περίφημη Καλόγρια η οποία συγκεντρώνει και περίστερο θετικά σχόλια σε διχάλες επίπεδο.

Αναλυτικά το σχόλιο του μέσου αναφέρει:

Απλωμένη από τη Διώρυγα της Κορίνθου στο επάνω άκρο της έως το Ακρωτήριο Ταίναρο της άγριας Μάνης στο κάτω άκρο της, η καταπράσινη και ιστορική Πελοπόννησος αφθονεί σε υπέροχες παραλίες. Όταν όμως πρόκειται για κρυφές ακτές, η εννιά χιλιομέτρων λωρίδα χρυσαφένιας άμμου της Καλογριάς, που βρέχεται από αψεγάδιαστα κυανά νερά, συγκαταλέγεται στις κορυφαίες.

Να μην τη συγχέετε με τη δημοφιλή συνονόματή της κοντά στη Στούπα. Αυτή η εκθαμβωτική παραλία, μόλις μισή ώρα οδικώς από την Πάτρα, ανήκει στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου–Στροφυλιάς, ένα απέραντο φυσικό καταφύγιο γεμάτο αμμόλοφους, κανάλια και λιμνοθάλασσες, όπου οι ταβέρνες σερβίρουν ολόφρεσκα θαλασσινά. Από τις καλύτερες επιλογές είναι η Ταβέρνα ο Πέτρος. Και αν θελήσετε να μείνετε περισσότερο, διαθέτουν επίσης λίγα οικονομικά δωμάτια προς ενοικίαση.

