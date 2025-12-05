Δείτε ποιες μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ενδιαφέρονται με ποσό ρεκόρ για Μουζακίτη

Δείτε ποιες μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ενδιαφέρονται με ποσό ρεκόρ για Μουζακίτη
05 Δεκ. 2025 17:55
Pelop News

Ο ποδοσφαιριστής Χρήστος Μουζακίτης θα εξακολουθεί-σε καθημερινή βάση- να αποτελεί μέρος των μεταγραφικών αναφορών από τα διεθνή ΜΜΕ.

Σήμερα (5/12), αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι Ρέαλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «είναι οι πιο αποφασισμένες για την απόκτηση του μέσου, αν και αμφίβολο είναι αν κάποια από τις δύο θα είναι διατεθειμένη να πληρώσει έως και 40 εκατομμύρια ευρώ».

Σύμφωνα με το TEAMtalk «ο διευθυντής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Τζέισον Γουίλκοξ πιέζει σθεναρά για την υπογραφή. Το ενδιαφέρον του συλλόγου για τον παίκτη χρονολογείται από την εποχή του Νταν Άσγουορθ στον σύλλογο», αναφέρει και συνεχίζει:

«Ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει αποδεχτεί ότι θα χάσει τον Μουζακίτη. Ο ελληνικός σύλλογος θα προτιμούσε να τον κρατήσει μέχρι το τέλος της σεζόν, αλλά πιστεύει ότι μπορεί να είναι δύσκολο να απορρίψει προσφορές του Ιανουαρίου που ταιριάζουν με την εκτίμησή του. Ο Ολυμπιακός δεν θα εξετάσει προσφορές κάτω των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Ίσως μια καλοκαιρινή μεταγραφή είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα».

To ESPN, αναφέρει ότι «Ο έφηβος του Ολυμπιακού, Χρήστος Μουζακίτης, έχει ανάμεσα στους θαυμαστές του τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», ενώ η «The Sun», σημειώνει:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του θαυματουργού παιδιού του Ολυμπιακού, Χρήστου Μουζακίτη. Ο 18χρονος μέσος εντυπωσίασε πρόσφατα στο Champions League της UEFA εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, κάνοντας τον προπονητή των Los Blancos, Τσάβι Αλόνσο, να τον επαινέσει μετά τον αγώνα. Ως εκ τούτου, ομάδες όπως η Μίλαν, η Γιουβέντους και η Ατλέτικο Μαδρίτης παρακολουθούν επίσης την εξέλιξή του. Ο Έλληνας διεθνής θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος για μεταγραφή περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ, όπως έχουν τα πράγματα, αν και το ποσό μπορεί να αυξηθεί μέχρι τον Ιανουάριο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:19 Αγρότες; Παραμένουν σε θέση μάχης και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα! ΒΙΝΤΕΟ
20:07 Δυνατός σεισμός ανάμεσα σε Κρήτη και Αντικύθηρα
19:54 Πάτρα: Αγρότες από τη Δ. Αχαΐα έκλεισαν την Πατρών-Πύργου στον κόμβο της ΒΙ.ΠΕ.! ΦΩΤΟ
19:44 «Όταν ο Πιτίνο μίλαγε για τις χαλασμένες τουαλέτες στο γραφείο του στο ΟΑΚΑ δεν είχε χρήματα ο σημερινός ιδιοκτήτης να αλλάξει μια λεκάνη;»
19:33 Υπόθεση θρίλερ με Αυτοκίνητο που βρέθηκε αναποδογυρισμένο σε κανάλι! ΦΩΤΟ
19:22 Εφιαλτικές στιγμές βίωσε οδηγός στην Άνω Βλυχάδα, ΦΩΤΟ
19:12 Αγρότες: Μπλόκο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων
19:05 Δείτε πότε θα πληρωθείτε Δώρο Χριστουγέννων και συντάξεις, οι κατηγορίες και τι ισχύει για την κάθε μία ξεχωριστά
18:53 Η μεγάλη αλλαγή για τους νατουραλιζέ, που αποφάσισαν στη FIBA
18:42 Γιατί τιμωρήθηκε με ισόβια κάθειρξη ο ανιψιός που σκότωσε την θεία του; «Η υπόθεση στήθηκε από συγκεκριμένα άτομα. Εγώ την αγαπούσα και την πρόσεχα» υποστήριξε, ΦΩΤΟ
18:34 Στο Γύθειο η κακοκαιρία Byron «έστειλε» αυτοκίνητο σε σπίτι! ΦΩΤΟ
18:25 Τελικός League Cup: Συσκότιση λόγω κακοκαιρίας και διακοπή! ΦΩΤΟ
18:19 Νίκη Προαστείου: Επιστολές προς ΕΠΣ Αχαΐας και Επιτροπή Δεοντολογίας
18:10 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας: Ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου σταθμού!
17:57 Όσκαρ ατυχίας για πρώην του Προμηθέα, που υπέγραψε στην ΑΕΚ
17:55 Δείτε ποιες μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ενδιαφέρονται με ποσό ρεκόρ για Μουζακίτη
17:50 Χαρδαλιάς για κακοκαιρία Byron: «Φτάσαμε στα όρια των αντοχών μας, οριακά κρατήσαμε το Σαρανταπόταμο»
17:49 Πάτρα: Ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητήριων με σημαντικούς καλεσμένους, ΦΩΤΟ
17:40 Λακωνία: Εκτεταμένα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε Σπάρτη και χωριά
17:34 84χρονος κατέρρευσε στα δικαστήρια-Δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ