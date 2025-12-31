Δείτε ποιο ζευγάρι της showbiz ετοιμάζεται γίνει γονείς  

Γονείς για πρώτη φορά θα γίνουν η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης. Το ζευγάρι έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση με μια κοινή ανάρτηση στο Instagram, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, δηλώνοντας πως «το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκινάει».

Οι δυο τους δημοσίευσαν ένα τρυφερό βίντεο στο οποίο διακρίνεται η φουσκωμένη κοιλιά της πρώην παίκτριας του Survivor, ενώ την αγκαλιάζει ο νικητής του ριάλιτι επιβίωσης.

«Και λίγο πριν κλείσει η χρονιά, θέλαμε να μοιραστούμε κάτι που γεμίζει την καρδιά μας. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας. Ένα μικρό θαύμα που ήδη μεγαλώνει μέσα μας. Το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκινάει», έγραψαν στη δημοσίευσή τους.

