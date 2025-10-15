Δείτε ποιος δήμαρχος της Αχαΐας έχει γράψει σχολικό βιβλίο

Πόσοι γνωρίζουν ότι ο νυν δήμαρχος Ερύμανθου, Θεόδωρος Μπαρής, έχει γράψει το βιβλίο της Γλώσσας που διδάσκεται στα παιδιά της Δ΄ Δημοτικού;

Ο δήμαρχος πριν εμπλακεί με τα κοινά της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν δάσκαλος και είχε ασχοληθεί μεταξύ άλλων με τη συγγραφή βιβλίων, ένα από τα οποία έχει επιλεγεί και διδάσκεται στους μαθητές της Δ΄ Τάξης.

