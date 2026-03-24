Δείτε ποιος Ολυμπιονίκης έγινε μέτοχος στην «Ελληνικά Οινοποιεία»

Δείτε ποιος Ολυμπιονίκης έγινε μέτοχος στην «Ελληνικά Οινοποιεία»
24 Μαρ. 2026 12:30
Pelop News

εταιρεία Ελληνικά Οινοποιεία ανακοίνωσε σήμερα (24.3.2026) την ένταξη του Εμμανουήλ Καραλή στο μετοχικό της σχήμα, μετά την προσχώρηση των αδερφών Αντετοκούνμπο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή ως νέου μετόχου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την εταιρεία Ελληνικά Οινοποιεία και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στο όραμα και την πορεία της στον κλάδο της οινοποιίας. Υπενθυμίζεται ότι στο μετοχικό σχήμα βρίσκονται και οι αφοί Αντετοκούνμπο, που είναι και κολλητοί φίλοι με τον Εμμανουήλ Καραλή.

Πριν από περίπου δύο χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καθώς οι αδελφοί του Γιάννης, Θανάσης, Κώστας και Άλεξ Αντετοκούνμπο μέσω της εταιρείας τους, Ante, προχώρησαν σε σύμπραξη με τα Ελληνικά Οινοποιεία.

Ο βασικός μέτοχος της Ελληνικά Οινοποιεία, Ηλίας Γεωργιάδης, δήλωσε: «Καλωσορίζω τον Μανόλο στον όμιλό μας. Είναι ένας σπουδαίος αθλητής, αλλά πάνω απ’ όλα ένας άνθρωπος με ήθος και αξίες. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκεται κοντά μας. Η απόφασή του να είναι δίπλα μας και να συμμετέχει στο όραμά μας, μάς δίνει ένα ακόμη κίνητρο να συνεχίσουμε πιο δυναμικά ενισχύοντας το αποτύπωμά μας και αναδεικνύοντας το ελληνικό κρασί, στην πατρίδα μας και διεθνώς».

Ο Όμιλος Ελληνικά Οινοποιεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία οίνων, καθώς και στην εμφιάλωση και διάθεση φυσικού μεταλλικού νερού. Με κύριους βραχίονες την ιστορική οινοποιία Μπουτάρη (με τρεις οινοποιητικές μονάδες, περισσότερες από 40 ετικέτες και τη διαχείριση του ιστορικού brand CAMBAS), το κτήμα Scalarea στην Κρήτη που ξεχωρίζει για τα κρασιά και τα αποστάγματα του κρητικού αμπελώνα αλλά και για τη φιλοξενία του, καθώς και το κτήμα Σεμέλη (γνωστό για τη δέσμευσή του στην παραγωγή υψηλής ποιότητας οίνων με έμφαση στις αμπελουργικές ζώνες της Νεμέας και της Μαντινείας), τα Ελληνικά Οινοποιεία ενισχύουν περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο του ομίλου.

Η στρατηγική συνεργασία με τους βιολογικούς αμπελώνες Navarino και η δραστηριότητα της ΙΟΛΗ ΠΗΓΗ (με την εμφιάλωση φυσικού και ανθρακούχου μεταλλικού νερού από ιδιόκτητη πηγή στους πρόποδες του βουνού Οίτη), συμπληρώνουν το πολυδιάστατο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

Με επίκεντρο την ποιότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, τα Ελληνικά Οινοποιεία δημιουργούν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας για την ελληνική και διεθνή αγορά. Από το 2022, βασικός μέτοχος του Ομίλου είναι η Sterner Stenhus, σε συνεργασία με ομάδα Ελλήνων και ξένων επενδυτών.

