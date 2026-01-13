Δείτε ποιος πατρινός είναι στη νεοσύστατη επιτροπή προπονητών της ΟΜ.Ε.Π.Ο.Α.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Υδατοσφαίρισης ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας Ελλήνων Προπονητών Ομαδικών Αθλημάτων (ΟΜ.Ε.Π.Ο.Α.), η οποία, με την έναρξη της νέας χρονιάς, προχώρησε στην εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και της πρώτης Εξελεγκτικής Επιτροπής της.

Ειδικότερα, στις 11 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜ.Ε.Π.Ο.Α., το οποίο απαρτίζεται από τέσσερα (4) μέλη. Κάθε μέλος εκπροσωπεί έναν Σύνδεσμο Προπονητών, έναν για κάθε ένα από τα τέσσερα ομαδικά αθλήματα: καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση και υδατοσφαίριση.

Ανάμεσα τους έχουμε και έναν πατρινό, τον Λαμπρό Αναστασόπουλο ο οποίος τον τελευταίο 1,5 χρόνο εργάζεται στις τμήματα υποδομής των Εθνικών ομάδων της Τουρκίας.

Αναλυτικά το ΔΣ απαρτίζεται από τους εξής:

Παναγιώτης Γιαννάκης, από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ)

Λάμπρος Αναστασόπουλος, από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Υδατοσφαίρισης (ΣΕΠΥ)

Κρίτων Αυγερόπουλος, από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Πετοσφαίρισης (ΣΕΠΠΕ)

Δημήτριος Σκάρλος, από τον Σύνδεσμο Προπονητών Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΣΥΠΧΕ)

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτήθηκε κατόπιν εκλογής από τους:

Μάγδα Γεωργίου (ΣΕΠΚ)

Νικόλαο Μπαμπάνα (ΣΕΠΥ)

Ιωάννη Βαρελτζή (ΣΥΠΧΕ)

Οι προπονητές των τεσσάρων ομαδικών αθλημάτων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή συλλογική προσπάθεια, με στόχο την προώθηση, ανάπτυξη, προάσπιση και διεύρυνση του προπονητικού έργου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα, επιδιώκουν να δώσουν νέα ώθηση στα ομαδικά αθλήματα που υπηρετούν με συνέπεια, επαγγελματισμό και αγάπη.

