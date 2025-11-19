Δείτε ποιος πατρινός κλήθηκε για προπονήσεις με την Εθνική πόλο Ανδρών

19 Νοέ. 2025 18:03
Pelop News

Συνολικά 21 αθλητές κάλεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος για το νέο τριήμερο καμπ προπονήσεων – αξιολογήσεων στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ το τριήμερο 23-25 Νοεμβρίου.

Ανάμεσα τους είναι ο πατρινός τερματοφύλακας του Απόλλωνα Σμύρνης Κωνσταντίνος Λιμαρτάκης.

Η πρώτη συνάντηση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 09:00, εκτός των αθλητών του ΝΟ Βουλιαγμένης, που θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου (09:30).

Οι αθλητές που κλήθηκαν είναι οι εξής:

Νικόλαος Γαρδίκας

Κωνσταντίνος Λιμαράκης

Χρήστος Λασκαρίδης

Εμμανουήλ Ανδρεάδης

Νικόλαος Γιαννάτος

Νικόλαος Καστρινάκης

Σεμίρ Σπάχιτς

Δημήτρης Χατζής

Ιωάννης Αλαφραγκής

Κωνσταντίνος Γενηδουνιάς

Νικόλαος Γκίλας

Εμμανουήλ Ζερδεβάς

Κωνσταντίνος Κάκαρης

Δημήτρης Νικολαΐδης

Αλέξανδρος Παπαναστασίου

Ευάγγελος Πούρος

Παναγιώτης Τζωρτζάτος

Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης

Νικόλαος Παπανικολάου

Δημήτρης Σκουμπάκης

Αριστείδης Χαλυβόπουλος

