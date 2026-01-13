Δείτε ποιος πατρινός παίκτης της Θύελλας κλήθηκε για δοκιμαστικά στον Ολυμπιακό

Δείτε ποιος πατρινός παίκτης της Θύελλας κλήθηκε για δοκιμαστικά στον Ολυμπιακό
13 Ιαν. 2026 10:22
Ένας ακόμα παίκτης των ακαδημιών της Θύελλας κλήθηκε για προπονήσεις από μεγάλη ΠΑΕ και συγκεκριμένα ο Γιάννης Λαμπρόπουλος που θα δοκιμαστεί από τον Ολυμπιακό.

Η ανακοίνωση της Θύελλας: «Η διοίκηση του Α.Π.Σ Θύελλα Πατρών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας Γιάννης Λαμπρόπουλος κλήθηκε από τον Ολυμπιακό Πειραιώς για να συμμετάσχει σε δοκιμαστικά στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου στο Ρέντη.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί δικαίωση της συστηματικής και ποιοτικής δουλειάς που πραγματοποιείται σε όλα τα επίπεδα των ακαδημιών της Θύελλας Πατρών, αλλά και έμπρακτο αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας μας με τον Απόλλωνα Εγλυκάδος, η οποία αποδίδει καρπούς και ανοίγει δρόμους για τα παιδιά μας.

Η Θύελλα Πατρών συνεχίζει πιστά την παράδοση που τη συνοδεύει διαχρονικά, αυτή της ανάδειξης και εξέλιξης ταλαντούχων ποδοσφαιριστών, δίνοντάς τους τα εφόδια και τις ευκαιρίες να κάνουν το επόμενο βήμα στο υψηλότερο επίπεδο.

Συγχαρητήρια στον Γιάννη Λαμπρόπουλο για την προσπάθεια, τη συνέπεια και το ήθος του.

Του ευχόμαστε καλή επιτυχία και είμαστε βέβαιοι ότι θα εκπροσωπήσει επάξια τόσο τον εαυτό του όσο και τις ομάδες μας.

Η δουλειά συνεχίζεται. Τα όνειρα των παιδιών μας γίνονται στόχοι».

