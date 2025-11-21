Δείτε ποιους πατρινούς παίκτες κάλεσε ο Σπανούλης στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας

Δείτε ποιους πατρινούς παίκτες κάλεσε ο Σπανούλης στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας
21 Νοέ. 2025 15:52
Pelop News

Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τις κλήσεις για τους πρώτους προκριματικούς αγώνες της Εθνικής για το MundoBasket 2027.

Η γαλανόλευκη θα υποδεχθεί αρχικά στη Θεσσαλονίκη τη Ρουμανία (27/11, 18:30), πριν ταξιδέψει στην Πορτογαλία για το ματς με τους γηπεδούχους (30/11, 19:00).

Αναμεσά τρυς είναι τρεις παίκτες του Προμηθέα, τους Πατρινούς Μπαζίνα και Νίκο Πλώτα ο οποίος κλήθηκε για πρώτη φορά, αλλά και τον Αντώνη Καραγιαννίδη.

Αναλυτικά οι κλήσεις:

Κώστας Παπανικολάου 31/07/1990 2.04 F Ολυμπιακός 172 1139

Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22/09/1993 1.96 G Ολυμπιακός 92 599

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02/01/1999 2.00 G Παναθηναϊκός 48 222

Δημήτρης Κατσίβελης 01/10/1991 1.98 G ΑΕΚ 42 184

Κώστας Αντετοκούνμπο 20/11/1997 2.10 C Ολυμπιακός 38 191

Δημήτρης Μωραΐτης 03/03/1999 1.94 PG Ηρακλής 31 124

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 06/01/1997 2.02 F ΑΕΚ 21 86

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ 20/04/2005 2.10 F Παναθηναϊκός 14 63

Γιώργος Τσαλμπούρης 22/06/1996 2.17 C Πανιώνιος 9 23

Δημήτρης Κακλαμανάκης 25/01/1994 2.06 C Περιστέρι 5 12

Νάσος Μπαζίνας 18/10/2003 1.94 PG Προμηθέας 4 6

Δημήτρης Φλιώνης 08/04/1997 1.88 PG ΑΕΚ 3 6

Αντώνης Καραγιαννίδης 13/04/2002 2.04 PF Προμηθέας 3 6

Ναζ Μήτρου – Λονγκ 03/08/1993 1.93 G Νάπολι 3 24

Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ 15/12/1996 1.85 PG Αρης – –

Nίκος Περσίδης 08/09/1995 2.00 PF ΠΑΟΚ – –

Νίκος Πλώτας 12/06/2004 1.96 G Προμηθέας – –

Νίκος Τουλιάτος 28/09/2005 2.04 PF Μαρούσι – –

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η Εθνική Ανδρών μπαίνει από την ερχόμενη εβδομάδα στη διαδικασία των προκριματικών αγώνων για το FIBA World Cup 2027, με τις δύο πρώτες αναμετρήσεις να είναι στη Θεσσαλονίκη με τη Ρουμανία (27/11) και στο Πόρτο με τον Πορτογαλία (30/11).

 

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 18 παίκτες για την προετοιμασία και τους δύο αυτούς αγώνες. Οι προπονήσεις θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη από την ερχόμενη Δευτέρα (24/11), ενώ η προσθήκη των παικτών που έχουν υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα θα γίνει σταδιακά και η παρουσία των Νίκου Πλώτα και Νίκου Τουλιάτου αποσκοπεί πρώτιστα στη δυνατότητα διεξαγωγής των προπονήσεων με τον απαραίτητο αριθμό παικτών.

 

