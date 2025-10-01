Δείτε πόσο υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα, καθώς διαμορφώθηκε σε 1,8% τον Σεπτέμβριο, από 3,1% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Σε μηνιαία βάση οι τιμές καταναλωτή στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,6%. Αντίθετα, ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη ανήλθε σε 2,2% τον Σεπτέμβριο, από 2% τον Αύγουστο, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση (flash estimate) της Eurostat.

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να παρουσιάσουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο (3,2%, έναντι 3,1% τον Αύγουστο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (3,0%, έναντι 3,2% τον Αύγουστο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,8%, σταθερά σε σύγκριση με τον Αύγουστο) και την ενέργεια (-0,4%, σε σύγκριση με -2,0% τον Αύγουστο).

