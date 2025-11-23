Δείτε πότε ανοίγει η ψησταριά «Κουκούλι»

23 Νοέ. 2025 18:21
Pelop News

Θέμα λίγων ημερών είναι η έναρξη λειτουργίας της ψησταριάς «Κουκουλι» η οποία θα πάρει την θέση της εμβληματικού Μασασούρα ο οποίος έκλεισε πριν από λίγους μήνες και μετά από πολλά χρόνια λειτουργίας, στο κόμβο του Πρώην ΤΕΙ.

Οι εργασίες είναι στη τελική ευθεία και όλα δείχνουν ότι η ψησταριά θα ανοίξει στις 5 ή 6 Δεκεμβρίου με τους ιδιόκτητες να βρίσκονται ήδη σε ανεύρεση προσωπικού.

Ιδιοκτήτες του καταστήματος είναι οι Αλεξης Παπαγιαννόπουλος και Δημήτρης Φούφουλας οι οποίοι

έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στον χώρο της εστίασης και η παρουσία τους αποτελεί εγγύηση επιτυχίας για την λειτουργία του καταστήματος.

