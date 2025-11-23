Δείτε πότε ανοίγει η ψησταριά «Κουκούλι»

Θέμα λίγων ημερών είναι η έναρξη λειτουργίας της ψησταριάς «Κουκουλι» η οποία θα πάρει την θέση της εμβληματικού Μασασούρα ο οποίος έκλεισε πριν από λίγους μήνες και μετά από πολλά χρόνια λειτουργίας, στο κόμβο του Πρώην ΤΕΙ.

Οι εργασίες είναι στη τελική ευθεία και όλα δείχνουν ότι η ψησταριά θα ανοίξει στις 5 ή 6 Δεκεμβρίου με τους ιδιόκτητες να βρίσκονται ήδη σε ανεύρεση προσωπικού.

Ιδιοκτήτες του καταστήματος είναι οι Αλεξης Παπαγιαννόπουλος και Δημήτρης Φούφουλας οι οποίοι

έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στον χώρο της εστίασης και η παρουσία τους αποτελεί εγγύηση επιτυχίας για την λειτουργία του καταστήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



