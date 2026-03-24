Δείτε πότε μπαίνουν οι συντάξεις του Απριλίου

Εβδομάδα πληρωμών είναι αυτή που ήδη διανύουμε για τις συντάξεις Απριλίου, αφού οι δικαιούχοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Σήμερα Τρίτη 24 Μαρτίου, μετά τις 17.00 το απόγευμα, θα ξεκινήσουν οι πληρωμές στις κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Επίσης, λεφτά θα δουν και οι δικαιούχοι των κύριων συντάξεων που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα), όπως και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Ποιοι παίρνουν σειρά

Σειρά θα πάρουν την Πέμπτη, επίσης μετά τις 17.00 το απόγευμα, και οι επόμενοι δικαιούχοι. Πρόκειται για τις κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, καθώς και των ειδικών ταμείων μεγάλων οργανισμών, όπως της ΔΕΗ και του ΟΤΕ.

ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

