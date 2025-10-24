Δείτε πότε λήγει η προθεσμία για Πόθεν Εσχες, ποιους αφορά

Δείτε πότε λήγει η προθεσμία για Πόθεν Εσχες, ποιους αφορά
24 Οκτ. 2025 12:19
Pelop News

Στις 31 Οκτωβρίου 2025 λήγει η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες του 2025, οι οποίες αφορούν τα εισοδήματα της προηγούμενης χρήσης, του 2024. Η υποβολή των δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ΕΔΩ.

Η φετινή υποβολή γίνεται πιο απλή και αυτοματοποιημένη, καθώς για πρώτη φορά το σύστημα αντλεί αυτόματα στοιχεία από τραπεζικούς λογαριασμούς, δάνεια και επενδυτικά προϊόντα, μέσω διασύνδεσης των τραπεζικών συστημάτων.

Έτσι, οι υπόχρεοι δεν χρειάζεται πλέον να επισκέπτονται τράπεζες για τη συλλογή εγγράφων – η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω του pothen.gr με χρήση των κωδικών Taxisnet.

Ποιοι υποχρεούνται σε δήλωση

Υπόχρεοι είναι πολιτικά πρόσωπα, αιρετοί της αυτοδιοίκησης, βουλευτές, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, δημόσιοι υπάλληλοι σε θέσεις ευθύνης, δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφοι, οικονομικοί διαχειριστές κομμάτων, καθώς και οι σύζυγοι ή σύντροφοι τους με σύμφωνο συμβίωσης.

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ) υποβάλλεται από τον ίδιο τον υπόχρεο, ενώ φέτος για πρώτη φορά και οι σύζυγοι υποχρεούνται σε αυτοτελή δήλωση.

Πώς και μέχρι πότε γίνεται η υποβολή

Η διαδικασία ξεκίνησε την 1η Αυγούστου και διαρκεί έως 31 Οκτωβρίου 2025. Οι υπόχρεοι οφείλουν να καταχωρήσουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, από ακίνητα και μετοχές έως λογαριασμούς, οχήματα και δάνεια, για το οικονομικό έτος 2024.

Τι ισχύει σε περίπτωση καθυστέρησης

Όσοι υποβάλουν τη δήλωση εκπρόθεσμα έως 30 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας, θα πρέπει να πληρώσουν ηλεκτρονικό παράβολο ύψους:

-200 ευρώ για τις κατηγορίες υποχρεωτικού ελέγχου

-50 ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους

-400 ευρώ για υποχρεωτικά ελεγχόμενους

-100 ευρώ για λοιπούς υπόχρεους

Αυτόματη έκδοση παραβόλου

Το παράβολο εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα pothen.gr κατά την οριστικοποίηση της δήλωσης, ενώ η πληρωμή γίνεται μέσω e-Παράβολο. Οι υπόχρεοι ενημερώνονται αυτόματα για το ποσό και τη διαδικασία πληρωμής.

Κυρώσεις για μη συμμόρφωση

Η μη υποβολή δήλωσης ή η ελλιπής συμπλήρωση θεωρείται σοβαρή παράβαση και επιφέρει ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη και ακριβής υποβολή αποτελεί δείγμα διαφάνειας και προσωπικής ευθύνης.
