Δείτε πότε παίζουν οι γυναίκες του ΝΟΠ και της ΝΕΠ στο Κύπελλο

Έγιναν γνωστές οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας στις Γυναίκες, μέσω της προκήρυξης που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας. Και τα τέσσερα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 5/11, ενώ στις 26 /11 είναι προγραμματισμένη η προημιτελική φάση.

Αναλυτικά:

Α΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ (5/11)

14:30 Κολ. «Αντ. Πεπανός»: ΝΟ Πατρών – ΝΟ Ρεθύμνου

15:00 Κολ. Ποσειδώνιο: ΠΑΟΚ-ΝΟ Πατρών

20:30 Κολ. Ν. Σμύρνης: Πανιώνιος-Εθνικός Πειραιά

21:00 ΚολΗλιούπολης: ΓΣ Ηλιούπολης-ΝΟ Χανίων

