Δείτε πότε θα γίνει συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου

Επαφές με την ισραηλινή και την παλαιστινιακή ηγεσία θα έχει την επόμενη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Μεγάρου Μαξίμου, ο κ. Μητσοτάκης θα ταξιδέψει στα Ιεροσόλυμα και θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στη συνέχεια θα επισκεφθεί τη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

