Δείτε σε ποια ομάδα κλείνει ο Μουρίνιο, θα προπονεί Έλληνα ποδοσφαιριστή

Ο Ζοζέ Μουρίνιο βρίσκεται ήδη στην Πορτογαλία για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με την Μπενφίκα και να γίνει ο νέος προπονητής του Βαγγέλη Παυλίδη στους Λουζιτανούς.

Η Μπενφίκα αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους με τον Μπρούνο Λαζ και κινήθηκε ταχύτατα για την πρόσληψη του Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από τον πάγκο της Φενέρμπαχτσε.

Ο ‘Special one’ είναι ήδη στην Πορτογαλία, ενώ κατά την άφιξή του παραχώρησε δηλώσεις σε πληθώρα Μέσων που βρέθηκαν εκεί για να τον υποδεχθούν, φορώντας ένα κασκόλ της Μπενφίκα. “Δεν έχω τίποτα να σας πω. Πριν μπω στο αεροπλάνο μου είπαν αν θα ενδιαφερόμουν. Είπα ναι, θα ενδιαφερόμουν“, ανέφερε μεταξύ άλλων.

Τα πορτογαλικά ΜΜΕ αλλά και ο Ιταλός μεταγραφολόγος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αναφέρουν ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι μέχρι και το καλοκαίρι του 2027.

