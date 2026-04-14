Δείτε σε ποιο νησί θα παντρευτεί η Αθηνά Οικονομάκου

Το ζευγάρι έκανε Πάσχα σε ισπανικό νησί της Μεσογείο, με την Αθηνά Οικονομάκου να δείχνει τη θέα από το δωμάτιο που έμεναν και να φωτογραφίζεται δίπλα από την πισίνα.

 

Οικονομάκου - Τσερέλα
14 Απρ. 2026 11:49
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα ζουν τον έρωτά τους και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Ο γάμος τους θα γίνει το προσεχές καλοκαίρι και το ζευγάρι βάζει τις τελευταίες «πινελιές» ώστε τα πάντα να γίνουν με τον τρόπο που επιθυμούν, σε αυτή την τόσο ξεχωριστή μέρα της ζωής τους. Τα προσκλητήρια είναι έτοιμα, ενώ όπως φαίνεται έχουν ήδη κλειστεί και οι χώροι που θα γίνουν τα πάρτι.

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα φέρονται να έχουν ήδη αποφασίσει πότε και πού θα παντρευτούν. Ο γάμος τους, αναμένεται να γίνει στο νησί που λατρεύουν, το καλοκαίρι του 2026. Πρόκειται για την Πάρο, την οποία στο παρελθόν έχουν επισκεφθεί και έχουν περάσει υπέροχα.

Το πρωί της Τρίτης του Πάσχα, σε ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, προβλήθηκαν νέα στοιχεία για τα όσα ετοιμάζει το ζευγάρι. Όπως λοιπόν ειπώθηκε στο πάνελ, ο γάμος θα γίνει στις 27 Ιουνίου, ωστόσο από την προηγούμενη ημέρα θα ξεκινήσει το γλέντι με αγαπημένα πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, θα γίνει ένα μεγάλο pre-wedding πάρτι σε beach bar. Παράλληλα, έδειξαν και το εκκλησάκι που θα γίνει το μυστήριο, το οποίο βρίσκεται λίγο έξω απ’ την Παροικιά σε ένα εντυπωσιακό ξενοδοχειακό συγκρότημα του νησιού.

Η βραδιά του γάμου έχει χωρίσει σε τρία μέρη. Θα γίνει η τελετή, μετά θα ακολουθήσει η δεξίωση και στη συνέχεια θα ξεκινήσει το πάρτι.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:49 Βιολάντα: Τα 24 δείγματα «δείχνουν» υγραέριο παντού – Νέα βαριά στοιχεία για τη φονική έκρηξη με τις 5 νεκρές
13:48 Λαμπρός ο εορτασμός της Παναγίας Τρυπητής στο Αίγιο – Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων
13:38 Ποιος διαιτητής σφυράει στην κρίσιμη ρεβάνς της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια
13:35 Νέα εξέλιξη για τους πυροβολισμούς στο Σούλι Πατρών – Αυτοβούλως στην Ασφάλεια ένας ακόμη εμπλεκόμενος
13:32 ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: «Ομολόγησε on air» και ζητά από τον Μητσοτάκη άμεση αποπομπή
13:18 Τροχαία: «Βροχή» τα πρόστιμα για κράνος – 1.072 παραβάσεις σε όλη τη χώρα
13:07 Ηράκλειο: Σόου ντροπής σε πτήση από τις Βρυξέλλες – Χειροπέδες σε 34χρονο μόλις προσγειώθηκε
13:00 Πάτρα: Μπλόκο σε πολυτελή οχήματα στο λιμάνι – Σαφάρι κατασχέσεων supercars από την ΑΑΔΕ
12:55 Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΝΟΠ
12:55 Τουρκία: Βίντεο ντοκουμέντο από την εισβολή του 19χρονου στο σχολείο της Σανλιούρφα
12:50 Εκτακτη επιχορήγηση από την ΕΟΕ-Δείτε σε ποιες ομοσπονδίες μοιράστηκαν χρήματα
12:49 Λαζαρίδης: Εδειξε on air το πτυχίο και απάντησε για τον διορισμό του – «Δεν παραιτούμαι»
12:46 Ρωσία: Επίθεση με drone, μια νεκρή και 5 τραυματίες
12:40 Χίος: Ρουκέτα χτύπησε 32χρονη στη γνάθο την Ανάσταση – Εχασε δόντια και μεταφέρθηκε στην Αθήνα
12:36 Επιθεώρηση Eργασίας: Αύξηση στα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία, ti δείχνει
12:33 Αργοστόλι: Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες ώρες της 19χρονης πριν βρεθεί νεκρή, τι ερευνά η Αστυνομία
12:25 Σάντσεθ: «Η Κίνα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τον πόλεμο»
12:24 Αιγιάλεια: 14χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο από αλκοόλ – Δικογραφία για κατάστημα που φέρεται να της σέρβιρε ποτό
12:22 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία
12:14 Πάτρα: Ο προαστιακός «στεγνώνει» περιοχή της πόλης – Πού θα κοπεί το νερό την Τετάρτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
