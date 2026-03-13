Δείτε σε ποιους κλάδους υπογράφεται νέα σύμβαση, αυξήσεις για την διετία 26-27

Η εν λόγω σύμβαση είναι σημαντική καθώς αφορά το πολυπληθέστερο κλάδο στην Ελλάδα , μετά το εμπόριο, δηλαδή 500.000 εργαζόμενους στα επισιτιστικά επαγγέλματα (εστιατόρια, ταβέρνες, μπάρ, καφετέριες, κ.α)

Λίγο πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου, την ερχόμενη Τρίτη θα υπογραφεί η νέα διετής κλαδική σύμβαση του επισιτισμού μεταξύ της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) που είναι η τριτοβάθμια εργοδοτική οργάνωση στον κλάδο του επισιτισμού με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού-Τουρισμού (ΠΟΕΕΤ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) και της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ).

Η εν λόγω σύμβαση είναι σημαντική καθώς αφορά το πολυπληθέστερο κλάδο στην Ελλάδα , μετά το εμπόριο, δηλαδή 500.000 εργαζόμενους στα επισιτιστικά επαγγέλματα (εστιατόρια, ταβέρνες, μπάρ, καφετέριες, κ.α)

Με βάση τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν εργοδότες και εργαζόμενοι , η διετής σύμβαση αφορά θα προβλέπει αυξήσεις 8% για το 2026 + 4% για το 2027 στις αποδοχές όλων των ειδικοτήτων.

Ο κατώτατος μισθός των ανειδίκευτων εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού αυξάνεται για το 2026 κατά 70 ευρώ και από τα 880 ευρώ ανεβαίνει στα 950 ευρώ (αύξηση 8%), ενώ το 2027 θα αυξηθεί εκ νέου κατά 38 ευρώ (αύξηση 4%).

Τα ίδια ποσοστά αύξησης (8%+4%) ισχύουν και στις αποδοχές των εργαζομένων που ανήκουν σε ειδικότητες (μάγειροι, σεφ, κ.λπ) με υψηλότερες αποδοχές.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο εισαγωγικός μισθός για τον αρχιμάγειρα θα είναι 1000 ευρώ.

Η νέα κλαδική σύμβαση στον επισιτισμό θα επεκταθεί σύντομα σε όλο τον κλάδο χωρίς να πρέπει να αποδειχτεί η εκπροσώπηση του 40% των εργοδοτών του κλάδου , όπως ορίζει ο νέος νόμος για τη διευκόλυνση της υπογραφής συλλογικών συμβάσεων . Αρκεί να έχουν συνυπογράψει τριτοβάθμιες οργανώσεις ,εν προκειμένω η ΓΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ , κάτι το οποίο έχει ήδη προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη στα γραφεία

Όπως τονίζει ο πρόεδρος της ομοσπονδίας επισιστισμού τουρισμού Γιώργος Χότζογλου, τρία είναι τα σημαντικά σημεία της νέας συμφωνίας

  1. Επεκτείνεται αυτόματα σε όλο τον κλάδο χωρίς το πρόσκομμα του 40%

2.Συνοδεύεται από τη μετενέργεια ακόμα και αν λήξει

  1. Αναγνωρίζεται για πρώτη φορά η 6η ημέρα εργασίας ως πρόσθετη απασχόληση και αμείβεται με προσαύξηση 10% επί του ημερομισθίου

Τι θα γίνει με τις τριετίες :Το επίδομα τριετιών είναι 10% επιπλέον στον βασικό μισθό για κάθε τρία χρόνια συμπληρωμένης προϋπηρεσίας. Οι τριετίες είχαν ανασταλεί και για τους εν λόγω εργαζόμενους για μια 12ετία (2012-2024) και ξεπάγωσαν το 2024. Οσοι συμπληρώνουν έκτοτε την πρώτη τριετία ή τη δεύτερη, και τρίτη τριετία με βάση την προϋπηρεσία πουν είχαν ως το 2012 λαμβάνουν προσαύξηση 10%.

Επίσης το επίδομα γάμου (10%) διαμορφώνεται στα 95 ευρώ φέτος και στα 98,8 ευρώ το 2027.

Το επίδομα σπουδών ανάλογα με τη σχολή και το πτυχίο δίνει προσαύξηση από 6% επί του μισθού ως 15% και διαμορφώνεται για το 2026 από 57 ευρώ ως 142,5 ευρώ, ενώ για το 2027 θα είναι από 59,289 ευρώ ως 148,20 ευρώ.

Το ανθυγιεινό επίδομα (10% επί του μισθού) διαμορφώνεται σε 95 ευρώ και 98,8 ευρώ για το 2027.

