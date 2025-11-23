Δείτε την γκολάρα που πέτυχε ο Γεντβάι στις Σέρρες

Από την αρχή της χρονιάς ο Τιν Γέντβαϊ είχε μπει στο περιθώριο, χάνοντας τη θέση του στη βασική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού και μένοντας εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Ο Κροάτης είχε βρεθεί τέταρτος στην ιεραρχία των στόπερ (Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Ίνγκασον) μέχρι το ματς με τον ΠΑΟΚ πριν από 15 ημέρες όταν και επέστρεψε στην ενδεκάδα ως λύση ανάγκης καθώς οι τραυματισμού Καλάμπρια, Κώτσιρα τον έφεραν βασικό δεξιό οπισθοφύλακα.

Ο Γέντβαϊ έκανε μια συγκλονιστική εμφάνιση πετυχαίνοντας μάλιστα και το 2-0 μ’ τρομερό σουτ, σκοράροντας για πρώτη φορά μετά τα περσινά play off.

Ο Μπενίτεθ τον διατήρησε στο βασικό σχήμα και στο εκτός έδρας ματς με τον Πανσερραϊκό, με τον έμπειρο άσο να ανταποδίδει την εμπιστοσύνη με μια νέα καλή εμφάνιση και ένα highlight καριέρας… Με το ρολόι να σημαδεύει το 60ο λεπτό, ο Τετέ έκανε τη σέντρα και ο Γέντβαϊ μ’ ένα απίθανο ανάποδο ψαλιδάκι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-2. Μια ποδοσφαιρική ζωγραφιά που έκανε όλο το γήπεδο να ξεσπάσει σε χειροκροτήματα.

