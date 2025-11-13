Δείτε τις αυξήσεις στις συντάξεις από την πρωτοχρονιά

Μεταξύ 2,35% και 2,4% κλειδώνει το ποσοστό αύξησης των συντάξεων για το 2026. Αυτό δείχνουν τα τελευταία στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται ο τελικός υπολογισμός των αυξήσεων που θα πληρωθούν πριν από τα Χριστούγεννα με την καταβολή των συντάξεων του Ιανουαρίου σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους.

Ανάλογα με το ποσό της σύνταξης, οι αυξήσεις θα είναι:

*Από 12 ευρώ ως 20 ευρώ το μήνα (144 ευρώ ως 240 ευρώ ετησίως) για τις συντάξεις από 500 ευρώ έως 850 ευρώ.

*Εως 31 ευρώ το μήνα (έως 372 ευρώ ετησίως) για συντάξεις από 900 ευρώ ως 1.300 ευρώ.

*Εως 36 ευρώ το μήνα (έως 432 ευρώ ετησίως) για συντάξεις από 1.300 ευρώ ως 1.500 ευρώ.

*Εως 45 ευρώ το μήνα (έως 540 ευρώ ετησίως) για συντάξεις από 1.500 ευρώ ως 1.800 ευρώ.

*Εως 65 ευρώ το μήνα (έως 780 ευρώ ετησίως) για συντάξεις από 1.800 ευρώ ως 2.700 ευρώ.

*Εως 72 ευρώ τον μήνα (έως 864 ευρώ ετησίως) για συντάξεις από 2.700 ευρώ ως 3.000 ευρώ.

Η αύξηση 2,4% υπολογίζεται επί των μικτών αποδοχών από κύρια σύνταξη. Μετά τις κρατήσεις ασθένειας το ποσό περιορίζεται κατά 6% ενώ το καθαρό ποσό θα έχει μικρότερο φόρο λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών.

Aνά ταμείο

Ανά ταμείο και ανάλογα με τα έτη ασφάλισης των συνταξιούχων οι μέσες συντάξεις λόγω γήρατος αναμένεται να διαμορφωθούν από 1/1/2026 ως εξής:

Για συνταξιούχους ΙΚΑ με 30 έτη ασφάλισης και άνω, η μέση σύνταξη θα ανέλθει στα 1.247,23 ευρώ από 1.218 ευρώ που είναι τώρα και στα 567,30 ευρώ με 20 έτη ασφάλισης από 554 ευρώ τώρα.

Για συνταξιούχους του Δημοσίου με 35 έτη και άνω, η μέση σύνταξη θα ανέλθει στα 1.346,56 από 1.315 ευρώ που είναι τώρα.

Για συνταξιούχους του Δημοσίου με 40 χρόνια, η μέση σύνταξη θα ανέλθει στα 1.406 ευρώ από 1.374 ευρώ που είναι τώρα.

Για συνταξιούχους ταμείων ΔΕΚΟ και Τραπεζών, με 30 έτη ασφάλισης και άνω η μέση σύνταξη θα ανέλθει στα 2.671 ευρώ από 2.609 ευρώ που είναι τώρα.

Για συνταξιούχους ΕΤΑΑ, με 30 έτη ασφάλισης και άνω η μέση σύνταξη θα ανέλθει στα 1.287 ευρώ από 1.257 ευρώ που είναι τώρα.

Μείωση φόρου

Οι συνταξιούχοι θα έχουν όφελος και στα καθαρά ποσά λόγω της μείωσης της παρακράτησης φόρου που θα ισχύσει από την 1/1/2026.

Για παράδειγμα:

*Συνταξιούχος που σήμερα παίρνει καθαρή σύνταξη 1.000 ευρώ, έχει μηνιαία παρακράτηση φόρου 43,58 ευρώ. Από τον Ιανουάριο ο φόρος μειώνεται στα 40,25 ευρώ και η καθαρή σύνταξη αυξάνεται κατά 3,3 ευρώ.

*Συνταξιούχος που σήμερα παίρνει καθαρή σύνταξη 1.416 ευρώ, έχει μηνιαία παρακράτηση φόρου 153,58 ευρώ. Από τον Ιανουάριο ο φόρος μειώνεται στα 140,25 ευρώ και η καθαρή σύνταξη αυξάνεται κατά 13,33 ευρώ.

*Συνταξιούχος που σήμερα παίρνει καθαρή σύνταξη 1.833 ευρώ, έχει μηνιαία παρακράτηση φόρου 260,25 ευρώ. Από τον Ιανουάριο ο φόρος μειώνεται στα 238,58 ευρώ και η καθαρή σύνταξη αυξάνεται κατά 21,67 ευρώ.

*Συνταξιούχος που σήμερα παίρνει καθαρή σύνταξη 3.000 ευρώ, έχει μηνιαία παρακράτηση φόρου 633,58 ευρώ. Από τον Ιανουάριο ο φόρος μειώνεται στα 588,58 ευρώ και η καθαρή σύνταξη αυξάνεται κατά 45 ευρώ.

Καταργείται ο συμψηφισμός με προσωπική διαφορά

Στους ωφελούμενους συνταξιούχους που θα πάρουν για πρώτη φορά αύξηση τον Δεκέμβριο περιλαμβάνονται, 671.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, καθώς ήταν “αποκλεισμένοι” από τις αυξήσεις διότι κάθε επιπλέον ποσό συμψηφιζόταν και μείωνε την προσωπική διαφορά.

Με την κατάργηση του συμψηφισμού αυξήσεων και προσωπικής διαφοράς που αποφασίστηκε από την κυβέρνηση με το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο, οι 671.586 συνταξιούχοι θα πάρουν το 2026 τουλάχιστον το 50% της αύξησης από αυτή που τους αναλογεί και από τα τέλη του 2026 (με τη σύνταξη του Ιανουαρίου του 2027) θα λαμβάνουν το 100% της αύξησης ανεξαρτήτως αν έχουν προσωπική διαφορά.

