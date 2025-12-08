Δείτε τις σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Δευτέρα σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η εβδομάδα ξεκινά με ανάγκη για τάξη και οργάνωση. Παρότι μπορεί να νιώσεις πίεση λόγω υποχρεώσεων, σύντομα βρίσκεις τον ρυθμό σου. Η ημέρα σε βοηθά να επαναφέρεις ένα σχέδιο που είχες αφήσει στη μέση και να το δεις πιο πρακτικά. Μια συζήτηση ή ένα μήνυμα ίσως σου δώσει την επιβεβαίωση που ζητούσες, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή σου.

Ταύρος

Η Δευτέρα σε στρέφει σε πρακτικά ζητήματα, ιδιαίτερα οικονομικά ή οργανωτικά. Σήμερα θέλεις σταθερότητα, και οι μικρές, μεθοδικές κινήσεις αποδίδουν. Μια πληροφορία ξεκαθαρίζει ένα θέμα που σε απασχολούσε πρόσφατα. Εστιάζεις στην ασφάλεια και βρίσκεις τρόπους να νιώσεις πιο ήρεμος/ή.

Δίδυμοι

Η ημέρα ξεκινά με μικρή σύγχυση, όμως γρήγορα βρίσκεις καλύτερο ρυθμό. Η επικοινωνία είναι το δυνατό σου σημείο: μια κουβέντα ή μια ιδέα μπορεί να σου δώσει λύση σε κάτι που έβλεπες θολά. Είναι καλή μέρα για επαφές, ανταλλαγή σκέψεων και ενεργοποίηση σχεδίων που χρειάζονται διαύγεια και ευελιξία.

Καρκίνος

Η Δευτέρα σε ωθεί να ανανεώσεις τη ρουτίνα σου και να βάλεις τάξη στο πρόγραμμά σου. Παρότι υπάρχουν περισπασμοί, έχεις διάθεση να σταθείς πρακτικά και να ξεκαθαρίσεις προτεραιότητες. Μια μικρή αλλαγή ή ένα έξυπνο ξεκαθάρισμα σου δίνει την αίσθηση ότι προχωράς σταθερά.

Λέων

Η ημέρα έχει ζωντάνια και δημιουργικότητα. Άνθρωποι γύρω σου μπορούν να σε εμπνεύσουν, ενώ μια συζήτηση ενισχύει τη διάθεσή σου ή σε κάνει να νιώσεις πιο δυνατός/ή. Παράλληλα, βρίσκεις κοινό έδαφος με κάποιον που σε στηρίζει, κάτι που λειτουργεί ενθαρρυντικά.

Παρθένος

Η προσοχή σου στρέφεται στο σπίτι, την οικογένεια και ό,τι χρειάζεται σωστή οργάνωση. Η σκέψη σου είναι καθαρή και πρακτική, διευκολύνοντας λύσεις σε λεπτομέρειες που σε είχαν μπλοκάρει. Μια συζήτηση ή ένα νέο φέρνει ανακούφιση, καθώς νιώθεις πως κάτι μπαίνει στη θέση του.

Ζυγός

Οι ιδέες σου σήμερα είναι ιδιαίτερα λειτουργικές. Βλέπεις μια κατάσταση από νέα οπτική και βρίσκεις λύσεις εκεί όπου υπήρχε αναβλητικότητα. Η επικοινωνία είναι δυνατή, ιδιαίτερα αν συνεργάζεσαι ή θέλεις να πείσεις κάποιον. Καλή μέρα για μάθηση, ενημέρωση και μικρές μετακινήσεις.

Σκορπιός

Η Δευτέρα φέρνει πρακτικές εξελίξεις, κυρίως στα οικονομικά ή σε θέματα διαχείρισης πόρων. Η σκέψη σου είναι σταθερή και ρεαλιστική, βοηθώντας σε να πάρεις ενδυναμωτικές αποφάσεις. Μια συζήτηση ίσως σε βοηθήσει να δεις ξεκάθαρα ένα ζήτημα και να το αντιμετωπίσεις ώριμα. Καλή μέρα για οικονομικό σχεδιασμό.

Τοξότης

Ξεκινάς την εβδομάδα με περισσότερη ενέργεια και διάθεση για δράση. Κάποια νέα ή μια ιδέα σε εμπνέουν να οργανώσεις καλύτερα κάτι προσωπικό ή επαγγελματικό. Οι ενέργειες της ημέρας σε βοηθούν να ξαναβρείς τον ρυθμό σου και να κάνεις μικρά βήματα με άμεσο αποτέλεσμα. Είσαι πιο ανοιχτός/ή σε νέες προοπτικές.

Αιγόκερως

Προτιμάς χαμηλούς τόνους και εσωτερική συγκέντρωση. Η ημέρα σε βοηθά να βάλεις σε τάξη σκέψεις που σε μπέρδευαν και να δεις πιο καθαρά τι θέλεις να κάνεις μέσα στην εβδομάδα. Ένα πρακτικό συμπέρασμα μπορεί να λειτουργήσει σαν «κλειδί» για καλύτερες αποφάσεις.

Υδροχόος

Η Δευτέρα σε φέρνει κοντά σε φίλους ή ομάδες με κοινή σκέψη. Η επικοινωνία κυλά ομαλά και βρίσκεις κοινό έδαφος με ανθρώπους που σε εμπνέουν. Παράλληλα, καταφέρνεις να ξεκαθαρίσεις πρακτικά θέματα και να οργανώσεις έναν στόχο σου με περισσότερη σαφήνεια.

Ιχθύες

Σήμερα θέλεις να δεις πρόοδο και όχι στασιμότητα. Η ημέρα σε βοηθά να οργανώσεις σκέψεις, να πάρεις σταθερές αποφάσεις και να ξεκαθαρίσεις ένα θέμα που σε απασχολούσε. Κάποια χρήσιμη πληροφορία λειτουργεί ενθαρρυντικά. Είναι ιδανική μέρα για προγραμματισμό και πρακτική δουλειά.

